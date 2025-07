Se siete fan dell'universo Nintendo, è il momento perfetto per ampliare la vostra libreria digitale: sono ufficialmente iniziati i saldi estivi sul My Nintendo Store, l'e-commerce ufficiale della casa di Kyoto. Solo fino al 3 agosto 2025, potrete approfittare di sconti imperdibili su una selezione di giochi in versione digitale, pensati per soddisfare ogni tipo di giocatore, dai fan storici ai nuovi arrivati.

Saldi estivi My Nintendo Store, perché approfittarne?

Tra le promozioni più interessanti di questi saldi estivi Nintendo, spicca New Super Mario Bros. U Deluxe, ora disponibile a 44,99€ invece di 59,99€, perfetto per chi ama le sfide platform in compagnia o in solitaria. Se preferite le atmosfere più misteriose e avventurose, non potete perdere Metroid Prime Remastered, in offerta a 29,99€ invece di 39,99€, un capolavoro dell'action-adventure tornato in alta definizione. Gli appassionati dell'universo di Hyrule troveranno irresistibile lo sconto su Hyrule Warriors: L'Era della Calamita, che scende da 59,99€ a 39,99€, con un risparmio del 33,3%. Infine, per gli amanti della competizione online, Splatoon 3 è disponibile a 44,99€, con uno sconto del 25%.

Sul sito ufficiale troverete molti altri titoli in offerta, pronti per essere scoperti e scaricati con pochi clic. Vi basterà visitare la sezione "Deals & Offers" del My Nintendo Store per consultare l'intera selezione di giochi scontati e cogliere al volo l'opportunità di arricchire la vostra collezione digitale.

My Nintendo Store è il punto di riferimento per tutti gli appassionati Nintendo: qui troverete non solo giochi in versione digitale e fisica, ma anche console, Amiibo, accessori e merchandising esclusivo. Grazie a queste promozioni estive, avete la possibilità di portarvi a casa alcuni dei titoli più iconici della Nintendo Switch a un prezzo decisamente più conveniente. Approfittate ora dei saldi estivi Nintendo: visitate subito il sito ufficiale e preparatevi a un'estate ricca di avventure digitali!

