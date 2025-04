Doom The Dark Ages Premium Edition in PRE-ORDER a 85€ su Instant Gaming!

Doom The Dark Ages Premium Edition è disponibile in pre-ordine su Instant Gaming a soli 84,99€ invece di 109,99€, con uno sconto del 23%! Questa edizione premium del prequel di DOOM (2016) vi permette di vivere l'origine della rabbia dello Slayer in una sinistra crociata medievale contro l'Inferno. Il pacchetto include il gioco base, DLC campagna, artbook digitale e colonna sonora. Se il prezzo cala prima dell'uscita, riceverete il rimborso della differenza! Il gioco esce ufficialmente il 15 maggio ma avete l'accesso anticipato per il 13 maggio.

Doom The Dark Ages Premium Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Doom The Dark Ages è consigliato agli appassionati della leggendaria saga Doom che desiderano scoprire le origini dello Slayer in un contesto medievale completamente nuovo. Questa edizione speciale è perfetta per i giocatori che amano i titoli frenetici e violenti dal gameplay adrenalinico, e che vogliono immergersi nelle atmosfere oscure di un prequel che promette di espandere l'universo narrativo della moderna trilogia Doom. I contenuti esclusivi inclusi, come il DLC della campagna e l'artbook digitale, lo rendono particolarmente attraente per i collezionisti e per chi vuole vivere l'esperienza completa.

Rappresenta inoltre un acquisto ideale per chi ha apprezzato i recenti capitoli della serie (Doom 2016 e Doom Eternal) e desidera approfondire la storia dello Slayer, scoprendone le origini in un'ambientazione mai esplorata prima. L'edizione premium soddisfa le esigenze di chi non vuole accontentarsi della versione base e cerca un'esperienza di gioco arricchita di contenuti esclusivi. Con la garanzia del rimborso della differenza in caso di calo del prezzo prima del lancio, è perfetta anche per i giocatori più attenti al rapporto qualità-prezzo che non vogliono rinunciare a un titolo di punta.

