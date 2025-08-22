Dual Effect e PQube hanno annunciato che Tormented Souls II arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il prossimo 23 ottobre 2025. Il titolo riprende direttamente le vicende del primo capitolo, con Caroline Walker nuovamente protagonista dopo il suo drammatico viaggio iniziale.

La giovane, desiderosa di condurre una vita normale con la sorella Anna, viene trascinata ancora una volta nell’incubo quando quest’ultima viene colpita da una misteriosa malattia. La nuova avventura conduce Caroline a Puerto Miller, un remoto villaggio sudamericano avvolto da segreti e oscurità, dove il soprannaturale si intreccia con un passato inquietante.

Come da tradizione del survival horror, la sopravvivenza non sarà mai garantita. Caroline dovrà fare affidamento su armi improvvisate e su un’attenta gestione delle risorse per fronteggiare le creature che popolano la cittadina maledetta.

A completare il quadro ci saranno ambientazioni cariche di tensione e enigmi complessi, in cui logica e spirito di osservazione diventeranno strumenti indispensabili quanto le armi stesse.

L’atmosfera di Tormented Souls II punta a mantenere intatto il fascino delle opere che hanno definito il genere, con chiari richiami ai Resident Evil classici e una struttura che mescola esplorazione, gestione dell’inventario e risoluzione di puzzle. Una formula che ha reso il primo episodio una piccola sorpresa tra gli appassionati e che ora promette di tornare in una veste ancora più ambiziosa.

Il gioco, sviluppato in esclusiva per le piattaforme di nuova generazione e PC, rappresenta la volontà del team di spingere ancora di più sul comparto tecnico, con scenari dettagliati e un’atmosfera visiva che intende esaltare l’orrore psicologico tanto quanto quello fisico.

L’appuntamento con Caroline Walker e con i segreti di Puerto Miller è quindi fissato al 23 ottobre, quando i giocatori potranno scoprire se questo sequel sarà in grado di consolidare l’eredità di un franchise che si è già conquistato il titolo di erede spirituale dei survival horror più amati di sempre.