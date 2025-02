Doom The Dark Ages: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 24 febbraio: Rinnovata la selezione di store!

Bethesda ha recentemente svelato la data d'uscita del tanto atteso DOOM: The Dark Ages, e la notizia ha immediatamente acceso l'entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente dei suoi predecessori, questo nuovo capitolo promette di portare la serie a nuovi livelli di brutalità e coinvolgimento. Gli appassionati dello sparatutto in prima persona potranno presto immergersi in un'esperienza unica, fatta di combattimenti sanguinosi, scenari medievali infernali e nuove devastanti armi da guerra. Ma cosa rende DOOM: The Dark Ages così speciale? Scopriamolo insieme, e vediamo come potete prepararvi a vivere quest'avventura straordinaria!

DOOM: The Dark Ages, cos'è e di cosa parla?

DOOM: The Dark Ages è il prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal, due dei capitoli più acclamati della serie, e racconta l'epica storia delle origini della furia del DOOM Slayer. In questo nuovo episodio, i giocatori vestiranno nuovamente i panni insanguinati dello Slayer, questa volta in un contesto medievale oscuro e brutale. Destinato a servire come arma suprema di dèi e re, il DOOM Slayer si troverà immerso in una crociata contro le legioni infernali, affrontando battaglie epiche nei territori più pericolosi e spietati mai visti nella serie.

I giocatori potranno brandire armi classiche come la devastante doppietta, ma anche sperimentare nuove armi spezzaossa, tra cui la sega scudo, un'arma versatile che permette sia di proteggersi dagli attacchi che di fare a pezzi i nemici con incredibile ferocia.

DOOM: The Dark Ages, gameplay e ambientazione

Il nuovo capitolo della serie DOOM mantiene il gameplay frenetico e adrenalinico per cui il franchise è famoso, ma introduce anche alcune interessanti novità. Tra queste troviamo:

Combattimenti ancora più brutali : l'azione rimane serrata e senza respiro, ma il setting medievale offre nuove opportunità per battaglie viscerali e sanguinarie.

Nuovi nemici e boss infernali : il DOOM Slayer dovrà affrontare creature mostruose e leader demoniaci mai visti prima.

Ambienti vasti e immersivi : castelli in rovina, foreste cupe, campi di battaglia devastati e dimensioni infernali si mescolano per offrire uno scenario ricco e variegato.

Mezzi di trasporto epici: il DOOM Slayer potrà cavalcare un drago cibernetico armato e pilotare un mecha da guerra per affrontare le orde infernali su larga scala.

DOOM: The Dark Ages, quando esce?

DOOM: The Dark Ages sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2025 per Windows PC, Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X|S. Inoltre, il gioco sarà incluso sin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass, permettendo agli abbonati di accedere immediatamente all'ultima avventura dello Slayer.

DOOM: The Dark Ages, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete fan della saga DOOM, questo nuovo capitolo rappresenta un must-have assoluto. DOOM: The Dark Ages riprende l'essenza del gameplay frenetico e spietato che ha reso celebre la serie, aggiungendo un'ambientazione inedita e nuove meccaniche che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di gioco.

Grazie all'introduzione di nuove armi, nemici e scenari, il titolo offrirà una sfida impegnativa ma estremamente gratificante per i veterani della serie, senza dimenticare i nuovi giocatori, che potranno godersi un'esperienza spettacolare sin dal primo minuto.

DOOM: The Dark Ages, quale versione acquistare?

Se siete indecisi su quale edizione scegliere, ecco una panoramica per aiutarvi a decidere:

Standard Edition : perfetta per chi vuole semplicemente giocare l'esperienza base senza contenuti aggiuntivi.

Premium Edition : ideale per i fan che vogliono un accesso anticipato e contenuti extra, come il DLC della campagna, l'artbook digitale e la colonna sonora.

Collector's Bundle: la scelta definitiva per i collezionisti, con una statua esclusiva del DOOM Slayer, una SteelBook da collezione e una replica della Red Key Card.

Inoltre, chi preordinerà qualsiasi edizione del gioco riceverà la skin esclusiva "Void DOOM Slayer" da usare sin dal lancio.

DOOM: The Dark Ages, quanto costa e dove acquistarlo?

È possibile prenotare la versione fisica di Monster Hunter Wilds presso i principali rivenditori. Come sempre, nel corso del tempo aggiorneremo questo articolo per proporvi il maggior numero di store possibile.

Siete pronti a impugnare la sega scudo e a scatenare la furia del DOOM Slayer? Il 15 maggio 2025 l'Inferno vi aspetta! Prenotate subito la vostra copia di DOOM: The Dark Ages e preparatevi a vivere l'esperienza più brutale di sempre!

