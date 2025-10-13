Il Controller Luna wireless di Amazon è ora disponibile a 39,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 43% su Amazon. Questo controller wireless vi offre la migliore esperienza di cloud gaming grazie alla connessione Wi-Fi diretta ai server Amazon Luna per una latenza ridotta. Compatibile con PC, Mac, smartphone, tablet e Smart TV, vi permette di passare facilmente da uno schermo all'altro continuando la vostra partita.

Prodotto in caricamento

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Luna wireless rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cloud gaming che desiderano un'esperienza fluida e versatile. Se siete utenti di Amazon Luna o state considerando di esplorare il mondo del gaming in streaming, questo controller vi offrirà prestazioni ottimali grazie alla connessione Wi-Fi diretta ai server, riducendo significativamente la latenza. È perfetto anche per chi possiede diversi dispositivi e vuole un unico controller universale, compatibile con PC, Mac, smartphone, tablet e smart TV.

Il Controller Luna wireless è progettato specificamente per il cloud gaming su Amazon Luna, offrendo tre modalità di connessione: Wi-Fi con tecnologia Cloud Direct per bassa latenza, Bluetooth per compatibilità universale e USB per collegamenti diretti. È compatibile con un'ampia gamma di dispositivi tra cui PC, Mac, tablet, smartphone, Smart TV Samsung e LG. Il design ergonomico include levette analogiche sfalsate, bumper facilmente accessibili, grilletti precisi e un D-pad a 4 direzioni.

A soli 39,99€ invece di 69,99€, il controller Luna wireless rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole entrare nel mondo del cloud gaming o migliorare la propria esperienza ludica. La sua versatilità d'uso su molteplici piattaforme, la possibilità di passare seamlessly da un dispositivo all'altro e la qualità costruttiva Amazon ne fanno un investimento eccellente. Con uno sconto del 43%, è il momento ideale per portarsi a casa un controller professionale a un prezzo davvero competitivo.

Vedi offerta su Amazon