La WD_BLACK C50 1TB Expansion Card è ora disponibile su Amazon a soli 116,49€ invece di 142,31€, con uno sconto del 18%. Questa scheda di espansione ufficiale per Xbox Series X|S vi offre prestazioni analoghe alla memoria interna grazie alla Xbox Velocity Architecture ed è compatibile con Quick Resume, permettendovi di archiviare più giochi e iniziare a giocare istantaneamente senza dover trasferire i titoli ogni volta.

WD_BLACK C50 1TB Expansion Card, chi dovrebbe acquistarla?

La WD_BLACK C50 1TB Expansion Card è l'accessorio ideale per i possessori di Xbox Series X|S che si trovano costantemente alle prese con lo spazio di archiviazione insufficiente. Questo prodotto si rivolge principalmente ai gamer più appassionati che possiedono una libreria di giochi ampia e in continua crescita, specialmente coloro che amano avere sempre pronti i titoli AAA più recenti senza dover attendere lunghi tempi di download. È perfetta anche per chi apprezza la funzionalità Quick Resume e desidera sfruttarla al massimo, passando rapidamente da un gioco all'altro senza perdite di tempo.

La scheda soddisfa l'esigenza di espandere la memoria senza compromettere le prestazioni, grazie alla Xbox Velocity Architecture che garantisce velocità identiche alla memoria interna della console. L'installazione plug-and-play elimina ogni preoccupazione tecnica, rendendola accessibile anche agli utenti meno esperti. Con 1TB di spazio aggiuntivo, vi libererete dalla frustrazione di dover continuamente disinstallare e reinstallare i giochi, potendo finalmente concentrarvi solo sul divertimento e sull'esperienza di gioco ottimale che meritate.

Con uno sconto del 18% che porta il prezzo da 142,31€ a soli 116,49€, questa expansion card rappresenta la soluzione ideale per espandere lo spazio di archiviazione della vostra Xbox senza rinunciare alle prestazioni. La compatibilità garantita, l'installazione plug-and-play e il supporto completo alle funzionalità della console ne fanno un acquisto consigliato per tutti i possessori di Xbox Series X|S che vogliono giocare a più titoli senza limitazioni di spazio.

