Il silenzio di Salóme Gunnarsdóttir, l'attrice che ha prestato la voce al personaggio di Maria nel remake di Silent Hill 2, ha spento le speranze di migliaia di fan in tutto il mondo. Durante una diretta streaming su Twitch per celebrare il primo anniversario del gioco, l'attrice islandese ha dovuto rispondere alla domanda che tutti si stavano facendo: dove è finito il DLC "Born From a Wish"?

La sua risposta, accompagnata da un'espressione dispiaciuta e ripetute scuse, ha fatto capire che al momento non ci sono progetti concreti per questo contenuto aggiuntivo.

Born From a Wish rappresenta uno dei contenuti più amati dai veterani della serie horror di Konami. Questo breve ma intenso episodio aggiuntivo era disponibile esclusivamente per i giocatori Xbox dell'originale Silent Hill 2 del 2001 e permetteva di esplorare la storia dal punto di vista di Maria. Nonostante il successo del remake sviluppato da Bloober Team, che ha ricevuto recensioni entusiastiche e un punteggio di 5 stelle su 5, questo prezioso contenuto non è ancora stato annunciato per la versione moderna del gioco.

L'attesa dei fan si era intensificata in prossimità dell'anniversario del remake e dell'imminente uscita del film "Return to Silent Hill". Molti speravano in un annuncio a sorpresa durante queste date simboliche, ma le parole di Gunnarsdóttir hanno raffreddato ogni entusiasmo.

Durante la diretta streaming, bombardata di domande dai fan della serie, l'attrice ha affrontato l'argomento con trasparenza: "Non annuncerò nulla riguardo a Born from a Wish. Sto aspettando che Konami dica qualcosa, ho persino chiesto a Bloober se avevano intenzione di fare un annuncio, ma non abbiamo registrato nulla per Born from a Wish".

Le sue parole, cariche di dispiacere e accompagnate da multiple scuse ai fan, sembrano più un gentile rifiuto che una presa in giro. Tuttavia, rimane aperta la possibilità che del materiale sia stato registrato durante la produzione principale del gioco, o che accordi di riservatezza impediscano all'attrice di rivelare informazioni concrete.

Mentre i fan continuano ad attendere notizie ufficiali da Konami o Bloober Team, emergono voci non confermate che il remake potrebbe presto approdare nel catalogo PlayStation Plus. Secondo fonti attendibili del settore, il gioco dovrebbe essere disponibile per gli abbonati Extra e Premium dal 21 ottobre, rendendo più accessibile questa magistrale rivisitazione di un classico dell'horror.