La scheda video MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC è disponibile su Amazon a soli 1199,00€ invece di 1449,00€, con uno sconto del 17%. Questa scheda grafica vi offre prestazioni straordinarie per gaming e rendering 3D, con frequenza boost fino a 2655 MHz e sistema di raffreddamento tripla ventola. Dotata di DLSS 4 e ray tracing in tempo reale, supporta PCIe Gen 5 e offre connettività avanzata con 3 porte DisplayPort 2.1 e 1 HDMI 2.1, perfetta per setup multimonitor ad alta risoluzione.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Prodotto in caricamento

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC, chi dovrebbe acquistarla?

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC rappresenta la scelta ideale per i gamer più esigenti e i professionisti del settore creativo che necessitano di prestazioni grafiche di alto livello. Con il suo prezzo ridotto da 1449 a 1199 euro, questa scheda grafica vi conquisterà se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco in 4K fluida e coinvolgente, grazie al supporto per DLSS 4 e ray tracing in tempo reale. È perfetta anche per creator che lavorano con rendering 3D, editing video professionale e applicazioni che richiedono un'elevata potenza di calcolo grafico.

Chi possiede setup gaming multi-monitor o desidera sfruttare le ultime tecnologie troverà in questa RTX 5080 un alleato prezioso. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola garantisce sessioni di gioco prolungate senza problemi di surriscaldamento, mentre la connettività avanzata con 3 porte DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1 vi permetterà di collegare monitor ad altissima risoluzione. La compatibilità PCIe Gen 5 assicura inoltre la massima velocità di trasferimento dati, rendendo questa scheda un investimento a prova di futuro per chi vuole il meglio delle prestazioni grafiche.

Vi consigliamo l'acquisto di questa scheda grafica per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo: attualmente disponibile a soli 1199€ invece di 1449€, rappresenta un investimento ideale per chi cerca prestazioni di fascia alta nel gaming e nelle applicazioni professionali. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, sistema di raffreddamento efficiente e connettività avanzata la rende perfetta per setup da gaming di ultima generazione e workstation professionali.

Vedi offerta su Amazon