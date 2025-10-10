Scoprite l'Fire TV Stick 4K Max + controller Luna su Amazon in offerta a 82,98€ invece di 149,98€, con uno sconto del 45%! Questo bundle vi permette di trasformare la vostra TV in una console di gioco grazie al servizio di streaming Luna. Giocate direttamente dal cloud senza bisogno di console aggiuntive, con la possibilità per i clienti Prime di accedere a Fortnite e una selezione mensile di giochi senza costi extra.

Prodotto in caricamento

Bundle Fire TV Stick 4K Max + controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Fire TV Stick 4K Max + controller Luna è l'ideale per chi desidera trasformare il proprio televisore in una console di gioco senza dover acquistare hardware costoso. Questo bundle si rivolge principalmente ai possessori di abbonamento Amazon Prime che vogliono sfruttare il gaming in streaming, agli appassionati di videogiochi casual che cercano un'esperienza immediata e ai genitori che desiderano offrire ai figli un accesso controllato al mondo del gaming digitale.

Il Fire TV Stick 4K Max + controller Luna rappresenta la soluzione ideale per il gaming in streaming senza console. Il bundle include il dispositivo Fire TV Stick 4K Max, che supporta contenuti in risoluzione 4K Ultra HD, e il controller Luna wireless. Il controller utilizza la tecnologia Cloud Direct per collegarsi direttamente ai server Amazon tramite Wi-Fi, riducendo la latenza di gioco. È compatibile anche con connessione Bluetooth per utilizzarlo come controller wireless tradizionale.

Questo bundle vi offre l'accesso immediato al gaming in cloud a un prezzo scontato del 45%. I clienti Prime possono giocare gratuitamente a Fortnite e a una selezione mensile di titoli, mentre gli abbonamenti aggiuntivi aprono l'accesso a librerie di giochi Ubisoft, Luna+ e Jackbox Games. La combinazione di streaming 4K e gaming cloud in un unico pacchetto lo rende perfetto per trasformare qualsiasi TV in una postazione di intrattenimento completa. Il risparmio di 67 euro rende questo acquisto particolarmente conveniente.

Vedi offerta su Amazon