Avatar di RomanSucks 9
0
Ottimo articolo, concordo in pieno con tutto; personalmente, considero Uncharted 2 il migliore dei 4, e che sia questo franchise ad essere il fiore all'occhiello di Naughty Dog, più di TLOU.
Comunque sia, grande anno il 2009, tra questo, Arkham Asylum, SFIV, e Wolverine ricordo di aver messo a dura prova la mia povera PS3 😄
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Ottimo articolo, concordo in pieno con tutto; personalmente, considero Uncharted 2 il migliore dei 4, e che sia questo franchise ad essere il fiore all'occhiello di Naughty Dog, più di TLOU. Comunque sia, grande anno il 2009, tra questo, Arkham Asylum, SFIV, e Wolverine ricordo di aver messo a dura prova la mia povera PS3 😄
Il 2009 fu un gran bell'anno, sì.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di JotaroJoestar2099 0
0
Bellissimo articolo. Come storia rimane il mio preferito, poi beh come grafica ok, Unch4 gli è superiore (e vorrei ben vedere)
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Bellissimo articolo. Come storia rimane il mio preferito, poi beh come grafica ok, Unch4 gli è superiore (e vorrei ben vedere)
Uncharted 4 deve moltissimo al 2.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Alessandro94 9
0
Me lo ricordo bene, a livello di gameplay lo preferisco al 3 grazie al fatto che ha una longevità maggiore e mostra sequenze di gioco secondo me leggermente più divertenti del successore.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD Mod #963 0
2
Il più bel Uncharted è il 2 per me. Che ricordi!!!!
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Me lo ricordo bene, a livello di gameplay lo preferisco al 3 grazie al fatto che ha una longevità maggiore e mostra sequenze di gioco secondo me leggermente più divertenti del successore.
Il 3 era sbilanciato. Una prima parte ottima e una seconda eccessivamente sparacchina.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Alessandro94 9
0
Il 3 era sbilanciato. Una prima parte ottima e una seconda eccessivamente sparacchina.
In effetti il passaggio alla base dei pirati e per come si sviluppa la trama da lì in poi non è molto comprensibile.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API_Spy #551 0
0
Il 3 era sbilanciato. Una prima parte ottima e una seconda eccessivamente sparacchina.
vero dal naufragio in poi si sparava e basta fino alla fine.(con l'intermezzo dove camminavi nel deserto). Nella prima parte invece c'erano gli engimi, le risse e le fasi platform. Hanno mai spiegato questa scelta?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bug Boss #266 0
0
Ottimo titolo Uncharted 2 per carità, mi ci sono divertito tantissimo, ma ci siamo già dimenticati che tanti anni prima ci sono stati Half Life, Halo, Metal Gear Solid, per dirne alcuni! Questi hanno rivoluzionato e reinventato il medium, i veri blockbuster dei videogiochi.. Uncharted è arrivato tardi..
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys King #246 0
0
Amy Hennig era veramente brava altro che il neill druckman. Prende uncharted 4 in corsa con la storia già scritta e di suo che ci mette? quella energumena di nadine.........
Questo commento è stato nascosto automaticamente.