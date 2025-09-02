Se siete alla ricerca di nuovi auricolari wireless che uniscano innovazione, qualità audio e un prezzo competitivo, questa offerta su Amazon merita la vostra attenzione. Gli Apple AirPods 4 sono disponibili a soli 118,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 149€. Una promozione imperdibile per chi desidera entrare nel mondo Apple con uno dei prodotti più iconici del marchio. Inoltre, in occasione delle offerte per festeggiare i 15 anni di Amazon in Italia, potete utilizzare il codice sconto IT15Y per ottenere ulteriori 15€ di sconto, portanto il totale a soli 103,99€. Ricordiamo che sarà valido solo per i primi 150.000 clienti, quindi affrettatevi ad usarlo!

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli AirPods 4 rappresentano l’evoluzione naturale degli auricolari più amati al mondo. Con un design rinnovato, sono ancora più comodi da indossare per lunghe sessioni di ascolto e garantiscono una stabilità ottimale anche durante il movimento. Il nuovo profilo con stelo ridotto migliora l’ergonomia, mentre i controlli touch permettono di gestire facilmente musica e chiamate con un semplice tocco.

Un aspetto che rende questi auricolari particolarmente interessanti è l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa. Questa tecnologia offre un’esperienza immersiva, perfetta non solo per ascoltare musica, ma anche per film, serie TV e videogiochi. Il chip H2 progettato da Apple assicura inoltre prestazioni superiori: le chiamate risultano più nitide grazie alla modalità “Isolamento vocale”, che riduce i rumori di fondo e mette in risalto la vostra voce anche in ambienti affollati.

Dal punto di vista della praticità, gli AirPods 4 sono estremamente intuitivi: l’abbinamento con i dispositivi Apple avviene in pochi secondi, basta avvicinarli allo schermo per connetterli. L’interazione con Siri è stata ulteriormente migliorata, permettendo persino di rispondere ai comandi scuotendo o annuendo leggermente la testa. Inoltre, grazie al sensore di contatto con la pelle, gli auricolari avviano o mettono in pausa automaticamente la riproduzione.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli AirPods offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola carica e fino a 24 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica USB‑C, più compatta e resistente all’acqua, al sudore e alla polvere con certificazione IPX4. Questo li rende ideali non solo per l’uso quotidiano, ma anche per l’attività fisica e le giornate più intense.

Al prezzo attuale di 118,99€, gli Apple AirPods 4 rappresentano un investimento eccellente per chi cerca un mix perfetto tra tecnologia avanzata, comfort e resistenza. Considerato lo sconto del 20%, si tratta senza dubbio di una delle offerte più interessanti disponibili oggi su Amazon. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari gaming per ulteriori consigli.

