Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il Soul of Chogokin GX-118 Voltes V, tratto dal live action filippino Voltes V Legacy. Si tratta di un prodotto che unisce fedeltà al design moderno della serie televisiva con la qualità consolidata della linea Soul of Chogokin, dedicata ai mecha più iconici.

Voltes V - GX-118 Soul of Chogokin

La serie Voltes V Legacy, diretta da Mark A. Reyes V e trasmessa da GMA Network, ha debuttato l’8 maggio 2023 e si è conclusa l’8 settembre dello stesso anno, con un totale di 90 episodi. Questo remake, che ha saputo reinterpretare il leggendario anime del 1977 senza tradirne lo spirito, ha conquistato il pubblico grazie a un sapiente equilibrio tra azione, fantascienza e rispetto per l’opera originale.

Il nuovo GX-118 riproduce con estrema precisione il design in grafica computerizzata del live action, arricchito da dettagli e finiture di alto livello. Realizzato con materiali premium come ABS, PVC e metallo die-cast, offre una resa estetica e una solidità pensata per soddisfare anche i collezionisti più esigenti.

Elemento distintivo di questa release è la possibilità di ricreare il processo di combinazione dei cinque veicoli: Volt Cruiser, Volt Bomber, Volt Panzer, Volt Frigate e Volt Lander, che una volta assemblati danno vita al maestoso Voltes V Legacy, alto complessivamente 25 centimetri.

Il set include una vasta gamma di accessori, tra cui l’iconica spada, il Choudenji String e il Voltes Bazooka, oltre a un assortimento di mani intercambiabili che permettono di esporre il modello in pose dinamiche e fedeli alla serie.

Prezzo e data di uscita

Il Soul of Chogokin GX-118 Voltes V Legacy sarà lanciato in Giappone a febbraio 2026 e arriverà in Italia ad aprile 2026, grazie a Cosmic Group. Il prezzo si aggira intorno ai 380,00 euro, una cifra che riflette l’elevata qualità costruttiva e la ricchezza dei dettagli. Un’uscita destinata a diventare un pezzo immancabile per i fan del robot e della linea Soul of Chogokin.