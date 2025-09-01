Sony e IO Interactive hanno annunciato un appuntamento imperdibile per i fan di James Bond: il prossimo 3 settembre andrà in onda uno State of Play interamente dedicato a 007 First Light, il nuovo action-adventure che segna l’ingresso dell’agente segreto più famoso del mondo nell’universo PlayStation.

Dopo il reveal trailer presentato lo scorso giugno, che aveva mostrato per la prima volta l’interpretazione unica dello studio danese sul personaggio, è tempo di un approfondimento vero e proprio. Lo show, in diretta su YouTube e Twitch ufficiali PlayStation, inizierà alle 20:00 ora italiana e proporrà oltre trenta minuti di gameplay inedito.

Il focus sarà sulla prima missione di Bond come recluta dell’MI6, offrendo una panoramica completa del mix di meccaniche che caratterizzano l’avventura. Dalle spettacolari inseguimenti in auto ad alta velocità, fino a sequenze stealth e intensi scontri a fuoco, il deep dive mostrerà la varietà dell’esperienza pensata da IO Interactive. Non mancheranno, al termine della dimostrazione, commenti e approfondimenti da parte del team di sviluppo per spiegare le scelte creative alla base del progetto.

Conosciuta soprattutto per la serie Hitman, IO Interactive ha dichiarato di voler trasmettere la tensione e lo stile tipico delle avventure di James Bond, ma con un approccio nuovo, capace di bilanciare fedeltà al mito e innovazione. L’obiettivo è creare un titolo che unisca azione cinematografica, libertà di approccio e il brivido dell’infiltrazione, riportando il franchise videoludico di 007 in primo piano dopo anni di assenza.

L’attesa intorno a 007 First Light ormai è altissima, e questo State of Play sarà la prima occasione concreta per capire come IO Interactive abbia declinato il DNA di Bond all’interno di un’avventura moderna. Per i fan del personaggio e per chi ama i giochi d’azione e spionaggio, il 3 settembre sarà una data da segnare in rosso sul calendario.