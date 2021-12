Gamestop, nuove promozioni ogni giorno in attesa del Natale

Come ogni anno, la nota catena GameStop, con l’inizio di dicembre, lancia la sua imperdibile promozione del “Calendario dell’avvento” che, fino al 24 di questo mese, proporrà offerte diverse ogni giorno.

Ad esempio, per soli 19,98€ potete portarvi a casa Cyberpunk 2077 sia per PS4 che per Xbox One. Il titolo è un’avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirete i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità. Potrete personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio ed esplorare un’immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a vostro.

Nella nostra recensione, dove abbiamo assegnato al gioco un eccellente 9,5, abbiamo affermato che «Cyberpunk 2077 è un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.»

Interessante anche Tales Of Arise, proposto a soli 59,98€ invece di 70,98€. Tales Of Arise sfrutta il noto motore grafico Unreal Engine 4 per offrire una qualità grafica di alto livello, mentre il gameplay è contraddistinto dal nuovo sistema di combattimento “Assalto Boost“, che permette di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo detto che «Tales of Arise aveva già lasciato intendere di essere un titolo di alto livello durante le fasi di anteprima, ma le aspettative sono state addirittura superate in sede di recensione. Sebbene ci siano alcuni difetti tipici della saga, e più in generale del genere stesso, il sistema di combattimento stellare dona una nuova dimensione alla serie, che da questo momento in poi ha una solidissima base e grandissime prospettive future.»

