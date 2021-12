Odiate i giganti di Skyrim? Dopo questo trucco li amerete

Skyrim ha celebrato il suo 10° anniversario il mese scorso: negli ultimi dieci anni, pochi giochi sono riusciti a rimanere così impressi come il gioco open world di Bethesda.

Uno dei motivi di questa popolarità senza freni del gioco è il suo enorme mondo esplorabile, brulicante di creature insolite: alcuni di questi esseri mitici sono sicuramente i giganti.

Tra una mod e l’altra – tra cui quella in grado di trasformare Skyrim in uno shooter – arrivano ora sorprese niente male.

Del resto, parliamo di un classico che, come vi abbiamo spiegato su queste stesse pagine, ha segnato il mercato dei videogiochi come pochi titoli prima di lui.

Come fossero veri e propri nomadi, i giganti si trovano in molte regioni di Skyrim, sopravvivendo come pastori di mammut, viaggiano da un luogo all’altro.

Spesso stanno lontani dalla civiltà umana, possono diventare ostili se provocati. Dotati di una forza immensa e brandendo spesso e volentieri enormi mazze, i giganti non vanno presi alla leggera mentre si esplorano le terre selvagge.

Recentemente, un nemico ha imparato una lezione nel modo più duro possibile, visto che i giganti possono essere usati contro gli avversari. Trovate la clip poco sotto (via GameRant):

Il video in questione ha attirato l’attenzione di molti membri della community di Skyrim presente sul celebre forum Reddit.

Con oltre 1.700 voti in meno di un giorno, molti sono rimasti davvero a bocca aperta, specie dopo aver visto il gigante allontanarsi con disinvoltura dopo aver lanciato il nemico in cielo.

Parlando di stranezze, avete visto che un giocatore è riuscito portare a termine l’avventura principale di Skyrim usando solo la canna da pesca?

Il gioco, del resto, ha ancora diverse sorprese da regalare: c’è infatti chi continua a scoprire segreti nei puzzle dopo 10 anni.

Infine, alcuni mesi fa sulle pagine di SpazioGames abbiamo incluso Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, davvero imperdibile.