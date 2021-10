Oblivion diventa uno spettacolo con 19 GB (!) di texture migliorate dall’IA

Uno dei giochi più attesi di Bethesda da parte della community è senza dubbio The Elder Scrolls VI, di cui purtroppo al momento non si sa molto.

Nell’attesa del bramato nuovo RPG open world seguito di Skyrim, i fan della saga potranno mettere le mani su una versione migliorata (e visivamente d’impatto) dello storico The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Il modder Kuzja80 ha infatti rilasciato una nuova e fiammante versione di Oblivion con un texture pack HD da 19GB che risulta essere potenziato dall’intelligenza artificiale.

Il pacchetto in questione utilizza delle tecniche basate sull’intelligenza artificiale per migliorare e potenziare quasi tutte le texture del gioco classico.

Stando a quanto sostenuto dal modder, il pacchetto di texture HD porta la qualità grafica del titolo ad un livello superiore migliorando appunto la qualità dei dettagli delle texture. Il pacchetto apporta inoltre tutta una serie di altre ottimizzazioni al gioco e rimuove la grana di pixel.

Qui di seguito riportiamo alcune immagini del pacchetto applicato a Oblivion:

E ancora:

Il titolo di Bethesda Softworks ( che sembrerebbe aver definitivamente detto addio al mondo Sony PlayStation) appare bellissimo nelle immagini sopra riportate, siamo sicuri che ciò basterà per spingere gli appassionati a rigiocare l’avventura di Oblivion, così da potersi godere queste migliorie non da poco.

Se desiderate, potete scaricare la mod in questione a questo link.

Bethesda inoltre, che è entrata tra le fila degli studi di Microsoft relativamente da poco tempo (in seguito all’acquisizione da parte di quest’ultima dell’intera ZeniMax), è andata incontro alle critiche da parte degli utenti PlayStation, alle quali ha però risposto con una lucidità disarmante.

