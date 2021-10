Xbox regala un nuovo gioco gratis per il fine settimana (ed è di Bethesda)

Con l’arrivo del fine settimana, Xbox ha deciso di rinnovare nuovamente l’iniziativa Eventi di giornate di gioco gratuito, l’attesa promozione che permette di usufruire di titoli gratuiti selezionati dal team di casa Microsoft.

La promozione Free Play Days è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, come bonus offerto per premiare i giocatori più fedeli: questa volta il nuovo gioco gratis è un big in multiplayer di Bethesda.

Si tratta di Fallout 76: il titolo è già scaricabile gratuitamente anche su Steam, come promozione per celebrare l’arrivo degli eventi dedicati ad Halloween.

Per l’occasione è inoltre possibile riuscire a risparmiare cifre importanti anche sull’intera saga di Fallout grazie ad una serie di sconti dedicati: oltre a questi, ricordiamo che potrete recuperare in forte sconto il franchise di Assassin’s Creed e non solo.

Occorre naturalmente ricordare che Fallout 76 è già disponibile gratuitamente per chiunque sia abbonato a Xbox Game Pass Ultimate: si tratta dunque di una promozione che potrebbe essere particolarmente utile invece a chi usufruisce già dell’abbonamento Xbox Live Gold.

Per tutto il fine settimana, i giocatori Xbox potranno dunque divertirsi con gli eventi ispirati alla festa di Halloween e celebrare il Bombs Drop Day, che si svolgerà il 23 ottobre e che rappresenta una data importante che ha segnato l’universo di Fallout 76.

Nonostante il lancio decisamente burrascoso, il titolo di Bethesda è riuscito a riprendersi ed evolversi nel tempo grazie anche al supporto di Phil Spencer e del team di Xbox, prima ancora che arrivasse l’acquisizione del gruppo da parte di Microsoft.

Oggi si tratta di uno dei titoli multiplayer più popolari su Xbox: se volete buttarvi anche voi in questa avventura multigiocatore e scaricarla gratis, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link e cliccare sul pulsante «Installa sui miei dispositivi» dopo aver effettuato il login con il vostro account.

Sarà possibile giocare gratuitamente a Fallout 76 per tutto il weekend: questo significa che gli utenti avranno il tempo necessario per esplorare pienamente le novità offerte da Bethesda.

Nel caso desideriate che il gioco diventi vostro per sempre, vogliamo sottolineare che per soli 5 giorni sarà possibile acquistarlo a soli 9,99€ grazie allo sconto del 75% sul prezzo finale.

Non avrete naturalmente bisogno di acquistarlo se siete già possessori di un abbonamento a Xbox Game Pass: da oggi sono disponibili 3 nuovi giochi gratis sugli 11 previsti per l’attuale mese.

Alla fine di ottobre gli utenti dovranno però salutare ben 10 giochi: tra questi lasceranno il servizio diversi cult, che varrà la pena di recuperare prima che sia troppo tardi.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che Xbox si sta preparando a celebrare il suo ventesimo anniversario: per l’occasione è stato annunciato un evento speciale.