Nuovo Need for Speed open world in sviluppo, ma c’è una brutta notizia

Il nome di Need for Speed non è esattamente tra i più brillanti, in questo momento storico, ma ha rappresentato un grande franchise di giochi automobilistici.

Certo, oggi la concorrenza è spietata con prodotti come Forza Horizon 5, ma la saga di Electronic Arts ha avuto dei momenti molto buoni nella sua vita.

Una saga che avremmo dovuto rivedere anche lo scorso anno, ma il cui appuntamento è saltato per colpa di Battlefield.

Nel frattempo, dicevamo, Forza Horizon 5 spadroneggia, e secondo Metacritic è addirittura il miglior gioco del 2021 in assoluto.

Uno degli ultimi capitoli della saga automobilistica che abbiamo potuto apprezzare è Need for Speed Heat e, secondo alcune indiscrezioni, pare che il prossimo gioco sia in sviluppo.

C’è un nuovo episodio in lavorazione al momento, e da ciò che traspare da alcuni annunci di lavoro potrebbe essere addirittura un open world da esplorare.

Come riporta Gamingbolt, sembra che Electronic Arts non voglia darsi per vinta con Need for Speed, per riprovarci ancora e tentare il grande ritorno.

Questo è quello che fa presagire un annuncio di lavoro pubblicato da Tencent, che sta producendo un titolo sviluppato da TiMi Studios in collaborazione con Electronic Arts, per un progetto chiamato Need for Speed Online Mobile.

Se siete attenti avrete capito, dal nome del publisher e del team di sviluppo, che si tratterà di un titolo esclusivamente mobile. Pur essendo un open world, vedendo la descrizione delle competenze necessarie dello sviluppatore candidato, sarà un progetto esclusivamente dedicato a smartphone e tablet.

Una doccia fredda anche se, va detto, TiMi Studios è responsabile di Pokémon Unite, Call of Duty Mobile e Arena of Valor, tra i migliori titoli del segmento tra quelli presenti ora sul mercato.

Insomma, pare proprio che dopo Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (qui trovate la recensione), torneremo a correre esclusivamente sui nostri smartphone.

Per quanto riguarda il citato Pokémon Unite, invece, il titolo sta continuando imperterrito per la sua strada, aggiornandosi ad ogni occasione con nuovi Pokémon.