C’è un gioco che potreste scambiare (erroneamente) per The Last of Us nel Giappone Feudale

The Last of Us e relativo sequel hanno sicuramente fatto scuola, specie per il loro carico emozionale sicuramente difficile da dimenticare.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è stato in particolare un’esperienza assolutamente unica, tanto che i fan non riescono ad oggi a trovare giochi all’altezza del titolo Naughty Dog.

E se solo alcuni giorni fa il director Neil Druckmann potrebbe aver anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, qualcuno ha notato una somiglianza decisamente strana tra l’action adventure PlayStation e un titolo disponibile a breve per PC.

Toplitz Productions ha annunciato da poco il nuovo Sengoku Dynasty, un survival-building sim ambientato nel Giappone feudale.

Il teaser del gioco (visionabile poco) non mostra alcuna azione di gioco, ma ci sono delle schermate che mostrano una visuale in prima persona all’interno di un scenario caratterizzato da un look tipicamente orientale.

Curioso come, però, come notato su Reddit la key art ufficiale di Sengoku Dynasty sia molto simile (per non dire quasi identica) a quella di The Last of Us, coi due protagonisti – un uomo e una giovane ragazza – voltati alle loro spalle. La trovate poco più in alto.

La descrizione ufficiale del gioco, previsto nel corso del 2022, recita:

Vivi un’avventura epica nel Giappone feudale e costruisci il tuo villaggio in una splendida valle sull’oceano in questo gioco cross-genre. Proteggi il tuo insediamento dai pericoli di un Giappone devastato dalla guerra e cresci da semplice contadino fino a uomo leggendario.

Sebbene a livello estetico le due immagini sicuramente si assomigliano, sia l’ambientazione che il concept di Sengoku Dynasty appaiono in ogni caso sensibilmente diversi da TLOU, com’è giusto che sia.

