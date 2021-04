Nuovo gioco gratis su Xbox questo weekend

Microsoft ha annunciato una nuova tornata dell’iniziativa Free Play Days, con la quale ottenere un gioco gratis sulle console della famiglia Xbox.

Il programma si aggiorna così con una new entry, dopo che negli scorsi fine settimana era toccata a titoli come The Elder Scrolls Online.

La promozione, è bene precisarlo, è disponibile soltanto per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold.

Nel caso in cui rispettaste questi requisiti, potrete mettere le mani su Kingdom Two Crowns gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Free Play Days: Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members can play the strategy game Kingdom Two Crowns free for a limited time. Details here: https://t.co/UdXA0YJOAj — Xbox Wire (@XboxWire) April 15, 2021

Kingdom Two Crowns sarà disponibile gratuitamente come parte dell’iniziativa Free Play Days a partire da oggi 15 aprile fino a domenica 18 aprile inclusa.

Per chi non lo conoscesse, questa è la descrizione del gioco gratis:

«Kingdom Two Crowns è un gioco micro-strategico a scrolling orizzontale con un look minimalista e una bellissima estetica pixel art moderna. Nei panni di un monarca in sella al fido destriero, recluta sudditi, edifica il tuo regno e proteggilo dalle avide creature che vogliono rubarti oro e corona. Nella nuovissima modalità campagna, ora i monarchi devono creare un regno che resista al tempo finché non troveranno il modo di sconfiggere i Greed una volta per tutte. Esplora gli ambienti per scoprire nuove cavalcature e i segreti più nascosti. Ma non devi per forza regnare in solitudine! Grazie alla nuova esperienza multigiocatore coop completamente unica di Kingdom Two Crowns, ora i monarchi possono scegliere tra il gioco classico in singolo oppure farsi aiutare da un amico, per collaborare in locale oppure online, entrando e uscendo dalla partita quando preferiscono».

Insomma, l’ideale per passare un bel po’ di ore in solitaria e qualche altra insieme ad un amico nella modalità cooperativa su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Per chi non avesse una Xbox, invece?

La buona notizia è che un gioco gratis è disponibile ora anche su PC per gli abbonati ad Amazon Prime, insieme ad una selezione di altri sette fino alla conclusione di aprile.

Epic Games Store non è da meno e a partire da oggi mette a disposizione ben tre titoli, in attesa del refresh settimanale del prossimo giovedì.

Anche i giocatori PlayStation possono approfittare di qualche nuovo gioco gratis su PS4 e PS5, a patto che li riscattino entro la fine di aprile.