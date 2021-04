Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis

Pochi sanno che l’abbonamento ad Amazon Prime garantisce l’accesso alla piattaforma Twitch Gaming, su cui ricevere, tra le altre cose, giochi gratis.

La scorsa settimana abbiamo riportato la possibilità di riscattarne ben due, sebbene per un periodo di tempo limitato (uno dei quali è ancora disponibile).

Una volta riscattati, i titoli in questione, per PC e da utilizzare attraverso il client dedicato Amazon Games, rimarranno per sempre vostri.

La buona notizia di oggi è che abbiamo già un altro gioco gratis da spolpare come “omaggio” per gli abbonati ad Amazon Prime e dunque Prime Gaming.

Il gioco in questione è Do Not Feed the Monkeys, un simulatore di voyeurismo digitale, come viene definito su Steam, dagli sviluppatori Fictiorama Studios e BadLand Games Publishing.

Do Not Feed the Monkeys prevede che i giocatori guardino estranei attraverso videocamere di sorveglianza, invadano la loro privacy e scoprano i loro momenti più intimi.

Tuttavia, interagire con loro – dare da mangiare alle scimmie, per citare la denominazione del simulatore – potrebbe portare a conseguenze inaspettate.

Nonostante questa premessa abbastanza basilare, e il prezzo di appena 11,99 euro, Do Not Feed the Monkeys (uscito nel 2018) ha una valutazione Estremamente Positiva su Steam, per cui sembra proprio valere la pena di provarlo.

Per riscattarlo, non dovrete far altro che raggiungere la pagina di Twitch Gaming e scrollare fino alla lista dei giochi gratis, premendo poi sul tasto “Riscatta” visibile dopo aver eseguito il login con le vostre credenziali di Amazon.

L’offerta scadrà il 7 maggio, dopodiché sarà completata la classica rotazione che farà sparire questi titoli e ne introdurrà degli altri con il nuovo mese.

Questo non è il solo gioco gratis disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime e Twitch Gaming, infatti, poiché la lista corrente include altri sette elementi.

Da non dimenticare, inoltre, che pure i giocatori console possono beneficiare dei bonus dell’abbonamento, con omaggi per alcuni dei titoli più popolari nell’ambito multiplayer, tra cui Fall Guys, Rogue Company, GTA Online e via discorrendo.

Parlando ancora di titoli gratuiti, sempre su PC, non perdetevi la possibilità di riscattarne uno su Epic Games Store (e, da giovedì, altri tre).

Su console, invece, avete ancora un po’ di tempo per riscattare i fantastici nove del programma Play at Home per PS4 e PS5.