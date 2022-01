Il 2022 potrebbe partire forte con un nuovo State of Play

Il 2022 è appena arrivato e alcuni si chiedono se vedremo a breve un nuovo State of Play di Sony, dato che sono passati alcuni mesi dall’ultimo eventi dedicato al mondo PlayStation.

Sembra che i fan di console PS4 e PS5 non debbano poi aspettare così tanto visto che nelle ultime ore è apparsa un’indiscrezione secondo cui il prossimo State of Play sarebbe proprio dietro l’angolo, magari anche a fine gennaio/inizio febbraio.

Ciò che i giocatori si aspettano è naturalmente un evento che li soddisfi pienamente vista la natura un po’ scarna dell’ultimo avvenuto proprio qualche mese fa.

Dovremmo però poterci aspettare molto da un possibile nuovo State of Play (via Dualshockers) poiché i giochi che il parco titoli PlayStation dovrà accogliere prossimamente sono sicuramente degni di nota. Ricordiamo infatti che nei prossimi mesi dovrebbero uscire titoli come Gran Turismo 7, e Horizon Forbidden West, inoltre i fan non vedono l’ora di saperne di più su God of War: Ragnarok e Hogwarts Legacy.

Il rumor deriva direttamente dall’account Twitter dell’utente AccountNGT, che aveva già precedentemente condiviso leak del nuovo progetto di Quantic Dreams: Star Wars Eclipse, poi confermato.

In un Q&A su Twitter, infatti, NGT ha risposto alla domanda su un eventuale State of Play di Sony affermando che starebbe per arrivare e che a breve ci sarebbero state nuove informazioni.

Any news about a PlayStation event early this year? It's coming, I will have a lot of information to deliver when it will be announced — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

Ovviamente si tratta solamente di un’indiscrezione che dunque bisogna prendere con le adeguate precauzioni ma, nell’attesa che Sony ci dica di più riguardo un prossimo evento dedicato ai nuovi giochi PS4 e PS5, sembra proprio che sia lecito sperare che il tutto si concretizzi il più presto possibile.

Ricordiamo inoltre che proprio Sony ha recentemente annunciato il nuovo visore per la realtà virtuale per PS5: PlayStation VR2, che potrebbe anche vedere arrivare uno dei giochi VR più belli di sempre.

Dopo l’annuncio, per il nuovo PS VR2 l’hype è evidente e sembra proprio che possa rivoluzionare il concetto di AAA. E chissà che un imminente State of Play, se confermato, non possa concentrarsi proprio su delle novità in arrivo dalla realtà virtuale…