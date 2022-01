Horizon per PlayStation VR 2, hype alle stelle: cambierà il concetto di AAA

La nuova generazione di PlayStation porterà con sé anche un nuovo visore per la realtà virtuale, e con esso la prima esclusiva: Horizon Call of the Mountain.

Il primo tentativo in questo senso, PlayStation VR, fu un buon esperimento nel portare sul mercato un visore ad un prezzo abbordabile.

In occasione del CES 2022, invece, PlayStation ha annunciato il nuovo modello di visore che arriverà su PlayStation 5, con tutti i primi dettagli sulle funzionalità.

E c’è anche un titolo in esclusiva, Horizon Call of the Mountain, spin-off dell’avventura di Aloy che uscirà solo in verisone VR.

Il titolo sarà sviluppato da Firesprite, team autore di titoli VR come The Playroom e The Persistence, in collaborazione con Guerrilla Games: di seguito potete già osservare il primo trailer ufficiale, che svela alcuni brevi momenti dell’ambientazione riproposta con la realtà virtuale.

Un annuncio decisamente a sorpresa per un titolo che, sulla carta, ha le potenzialità per ridefinire il concetto di tripla A all’interno del mondo dei videogiochi VR.

Di questo parere è almeno un ex-dipendente di Guerrilla Games che, come riportato da PushSquare, ha lasciato intendere grandi cose per questo spin-off del franchise di Horizon.

This is been in the works for a while.

I didn’t work on it, but I promise you this will change what AAA means for VR.

It’s amazing. https://t.co/nzXcWLHDoP

— chris.james (@cignet) January 5, 2022