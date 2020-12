CD Projekt su Cyberpunk 2077: non cambieremo il prezzo, ci sono bug anche per l’IA

Continua a tenere banco la questione di Cyberpunk 2077 e delle sue performance su console PS4 e Xbox One, che hanno lasciato sorpresi per la distanza siderale rispetto alla controparte PC – nonostante CD Projekt RED si fosse invece detta sorpresa dalle performance del gioco su old-gen. Sappiamo che la compagnia polacca si è scusata con una lettera promettendo anche dei rimborsi ai giocatori insoddisfatti, e ha fatto sapere che arriveranno ulteriori patch correttive, già nei prossimi giorni, per cercare di sistemare le cose. Tuttavia, come vi abbiamo anticipato, non aspettatevi che queste trasformino il viaggio a Night City in un’esperienza next-gen, perché per le edizioni PS5 e Xbox Series X dovremo aspettare il prossimo anno.

In occasione di un incontro con gli investitori d’emergenza, in virtù della situazione (dove ha spiegato anche se e come Sony e Microsoft sono coinvolte nell’approvazione per l’uscita del gioco), CD Projekt ha risposto alle domande più svariate su come si sia arrivati a questa situazione per Cyberpunk 2077, replicando anche agli investitori che chiedevano se ci si debba aspettare un taglio di prezzo per far fronte alle polemiche, ed esprimendo il suo punto di vista sui difetti dell’intelligenza artificiale che abbiamo evidenziato in sede di recensione.

Uno screenshot promozionale di Cyberpunk 2077

Il prezzo di Cyberpunk 2077 sarà tagliato?

Quando gli è stato domandato se possiamo aspettarci che il prezzo di listino di Cyberpunk 2077 venga abbassato, in virtù del malcontento dei consumatori, il CEO Adam Kicinski ha spiegato che la compagnia polacca intende continuare ad aggiornare il titolo per migliorarlo su console, anche se non bisogna aspettarsi una rivoluzione. Alla luce di ciò, non sono in piano tagli di prezzo di nessun tipo.

Come spiegato da Kicinski:

Capisco che il gioco ora come ora sia ben lontano dall’essere soddisfacente, ma non è che non sia stato proprio lanciato [si riferisce al fatto che alcuni potrebbero ritenerlo ingiocabile, ma non pensa sia così, ndr]. Se confrontato a PC, abbiamo già detto che non ci si può aspettare delle performance che siano affini al PC o alle console next-gen. Non abbiamo in piano di modificare il prezzo del gioco.

L’IA di Cyberpunk 2077 è un difetto o un bug?

Il nostro Domenico aveva sottolineato nella sua recensione che il più palese difetto del gioco, laddove su PC ha ottime performance, risiede essenzialmente nell’intelligenza artificiale, non all’altezza delle aspettative e che rende molto facili alcune sequenze.

Interpellata in merito, CD Projekt RED ha etichettato quest’ultima come parte dei bug da risolvere all’interno del gioco. L’IA che abbiamo visto fino a oggi, in qualche modo, non sarebbe quindi quella che doveva essere nell’idea degli sviluppatori, che stanno lavorando per migliorarla – proprio come un glitch o un bug.

Cyberpunk 2077 su PS5 con patch 1.04

Nelle parole della casa polacca, di fronte alla domanda «le patch si occuperanno solo di bug, glitch e crash, o ci saranno migliorie nel gameplay? Come per l’IA e i comportamenti degli NPC?»:

Se devo essere sincero, per noi è la stessa cosa. L’intelligenza artificiale e i comportamenti degli NPC per noi sono i bug.

Attendiamo quindi di vedere arrivare le prossime patch del gioco per capire come evolverà. Non ci sono dubbi, in ogni caso, che la situazione sia ben lontana da quella per cui i consumatori hanno pagato: vi terremo aggiornati sui prossimi update in arrivo per capire come Cyberpunk 2077 riuscirà a trovare la sua via anche su Xbox One e PlayStation 4.

A tal proposito, avete già visto il nostro video approfondimento che mostra il gioco sulla console Sony (PS5 compresa) dopo la patch 1.04?