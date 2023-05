Zelda Tears of the Kingdom, la patch non risolve il glitch più "amato"

Nintendo ha da poco rilasciato la nuova patch di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'aggiornamento 1.1.1, scaricabile da questo momento.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti da Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) è tempo di correggere e limare i pochi difetti del titolo.

Come vi abbiamo segnalato stamane, tutti i fan potranno aggiornare la propria copia del sequel di Breath of the Wild.

In molti temevano che la patch potesse correggere il glitch della duplicazione infinita degli oggetti, ma a quanto pare così non è.

Come riportato da Kotaku, il glitch degli oggetti infiniti è rimasto lì dov'è, visto che l'aggiornamento 1.1.1 risolve altri bug, ma fortunatamente non quello.

Difatti, è ancora possibile utilizzare il trucco per copiare qualsiasi oggetto che si possa collegare a una freccia.

Tra questi ci sono oggetti che si vendono a centinaia di rupie, come i diamanti, ma anche potenti oggetti lasciati cadere dai nemici, come le corna dei Moblin neri.

Staremo a vedere se con le patch successive Nintendo deciderà di correggere il glitch della duplicazione degli oggetti, cosa che molti fan sperano non accada mai (anche se dubitiamo fortemente di ciò).

Nel mentre, ricordiamo che Tears of the Kingdom ha già dimostrato di essere uno dei più grandi successi della storia recente di Nintendo: l'ultima esclusiva Switch ha infatti venduto addirittura 10 milioni di copie in soli 3 giorni, che poco non è

Nella nostra recensione pubblicata solo una manciata di giorni fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere perché si parla di un gioco quasi perfetto, praticamente sotto tutti i punti di vista.

Infine, se invece non siete ancora partitu alla volta di Hyrule in compagnia di Link e state finalmente per farlo, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco.