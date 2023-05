Zelda Tears of the Kingdom, in tre giorni, ha venduto un numero di copie esorbitante

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uscito da pochi giorni, ma a quanto pare il gioco ha già ottenuto un traguardo di vendite realmente sorprendente.

Il sequel di Breath of the Wild ha infatti messo d'accordo critica e pubblico.

Nella nostra recensione pubblicata alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere perché si parla di un gioco quasi perfetto, sotto tutti i punti di vista.

Ora, come riportato sui canali social ufficiali di Nintendo, sembra proprio che la nuova avventura di Link abbia venduto un numero di copie che definire esorbitante è poco.

Nei soli primi tre giorni dal lancio, Tears of the Kingdom ha infatti venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 4 milioni in America e 2.24 milioni in Giappone (via BusinessWire) un risultato davvero memorabile che è senza dubbio destinato a rimanere impresso nella pietra per molto tempo.

Ciò, di fatto, stabilisce un nuovo record per un titolo della serie The Legend of Zelda. «Grazie a tutti i giocatori che sono già tornati a Hyrule con Link», si legge nell'entusiasta post Twitter ufficiale di Nintendo Italia, visionabile poco sopra e pubblicato durante la giornata odierna.

Del resto, già dopo il primo weekend di lancio di Tears of the Kingdom, la nuova settimana aveva portato con sé anche i primi risultati di vendita, che ci hanno anticipato come l'ultima avventura di Link fosse un grande trionfo per Nintendo.

Parlando sempre di imprese, questa volta dei giocatori stessi, un fan ha portato a termine Zelda Tears of the Kingdom in soli 94 minuti, segnando un nuovo record mondiale che sarà davvero molto difficile da battere.

