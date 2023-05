Zelda Tears of the Kingdom, disponibile l'aggiornamento 1.1.1: ecco cosa cambia

Nintendo festeggia la prima settimana di lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con l'aggiornamento 1.1.1, scaricabile da questo momento.

La casa di Kyoto può indubbiamente dirsi soddisfatta dagli ottimi risultati raggiunti da Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon), ormai riuscito a monopolizzare l'attenzione di fan e addetti ai lavori.

Come segnalato da Nintendo Life, adesso tutti i fan potranno aggiornare la propria copia del sequel di Breath of the Wild, dato che la nuova patch è stata rilasciata a sorpresa proprio poche ore fa.

L'intento della grande N è quello di risolvere un problema riscontrato da molti giocatori — no, non parliamo dell'impossibilità di accarezzare i cani, anche se qualcuno ha già ideato una soluzione al riguardo — che poteva impedire di proseguire nell'avventura.

In alcuni casi, pare infatti che fosse impossibile completare la quest "The Closed Door", anche se i giocatori avevano in realtà ottenuto tutti i requisiti necessari per poter avanzare nella storia.

La patch 1.1.1 di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom servirà a risolvere definitivamente questa problematica, introducendo anche la risoluzione per "diversi problemi" che non sono però stati specificati nel changelog ufficiale.

Non è attualmente chiaro se tra questi vi sia anche un possibile fix per il glitch della duplicazione infinita di oggetti, motivo per il quale invitiamo i fan che sfruttavano questa tipologia di bug a fare attenzione prima di procedere con l'aggiornamento.

Per tutti gli altri giocatori, non dovrebbe invece esserci alcun motivo di preoccupazione e si potrà già procedere manualmente con l'aggiornamento di Zelda Tears of the Kingdom dal menù principale di Switch, qualora non si fosse già avviato in automatico il download: vi terremo prontamente informati se dovessimo scoprire ulteriori novità nascoste della versione 1.1.1.

Ricordiamo che Tears of the Kingdom ha già dimostrato di essere uno dei più grandi successi della storia recente di Nintendo: l'ultima esclusiva Switch ha infatti venduto addirittura 10 milioni di copie in soli 3 giorni.