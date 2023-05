Zelda Tears of the Kingdom ora ha il suo glitch per gli oggetti infiniti

I giocatori stanno facendo davvero ogni cosa con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e adesso hanno scoperto il glitch di duplicazione degli oggetti.

Il capolavoro per Nintendo Switch è un videogioco tutto da scoprire e i fan lo stanno rivoltando come un calzino.

In particolare le meccaniche di creazione sono l'obiettivo preferito dei giocatori, che stanno creando delle armi di distruzione incredibili.

Nonostante molti stiano rimpiangendo le bombe di Breath of the Wild, che non hanno un sostituto effettivo nel sequel.

Ma potranno rifarsi ora che c'è chi ha scoperto il glitch di duplicazione, un grande classico.

In maniera simile a quanto accadde per gli ultimi Pokémon Diamante e Perla, ora è possibile replicare qualsiasi oggetti sia possibile da attaccare alle frecce.

La scoperta di un fan, riportata da Kotaku, ha anche un procedimento preciso che è stato reso noto.

Tutto ciò che serve è che l'oggetto che vogliate duplicare possa essere attaccato a una freccia e che abbiate due archi a disposizione nell'inventario.

easy duplication glitch: fuse item to arrow, pause, drop bow, equip another, then press pause twice very quickly, drop bow, unpause and pick up both bows. profit #duplication #duplicationglitch #TearsOfTheKingdom #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/OTOJnntKID — Benjaninja (@ItsBenjaninja) May 16, 2023

Ecco cosa bisogna fare:

Estrarre l'arco

Premere verso l'alto sul D-pad e allegare l'oggetto da duplicare

Premere start per aprire l'inventario

Abbassare l'arco equipaggiato

Equipaggiare un nuovo arco

Premere start due volte il più velocemente possibile per chiudere e riaprire il menu

Abbassare l'arco equipaggiato

Chiudere la schermata dell'inventario

Raccogliere entrambi gli archi che avete lasciato cadere

Ora bisognerà capire quanto tempo passerà prima di un eventuale fix da parte di Nintendo, non appena si accorgerà che questa cosa rompe il gioco.

Per fortuna gli utenti sono anche impegnati a scoprire ciò che di bello c'è naturalmente nel gioco, come un commovente omaggio a Satoru Iwata.

Intanto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un successo inaspettato e devastante, con 10 milioni di copie vendute in 3 giorni.