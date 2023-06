Zelda Tears of the Kingdom, il nuovo glitch vi darà migliaia di rupie in un minuto

Nuova settimana per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo glitch per gli oggetti infiniti.

Forse non funziona esattamente così, ma il capolavoro per Nintendo Switch (lo trovate sempre su Amazon) ha avuto la sua bella dose di glitch di duplicazione degli oggetti e, quanto pare, continua ad averne.

I glitch sono stati scoperti a pochi giorni dall'uscita del gioco e, nonostante le tante patch pubblicate da Nintendo, sembra che non finiscano mai.

Le ultime patch hanno sistemato i glitch noti ma i giocatori più attenti e volenterosi ne stanno scoprendo di altri, ovviamente.

Quindi sì, potete tornare a creare rupie infinite in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Stavolta con della carne congelata, come riporta Kotaku, e un processo che lo youtuber Austin John Plays ha trovato e mostrato in questo video:

In buona sostanza bisogna creare due armi con la carne, attaccando dei prodotti crudi a un bastone, o qualsiasi altra cosa vogliate, dopodiché dovrete incollare quelle armi utilizzando l'Ultramano.

A seguire dovrete costruire una serie di copie di questo oggetto con lo Schematrix, fino a creare 21 armi con la carne, per poi fonderli tutti insieme.

Con questa costruzione automatica dovrete equipaggiare un'altra mazza con carne come arma principale, viaggiare in un posto freddo e aspettare accanto a un fuoco fino a quando le previsioni del tempo non saranno tutte nevose. Nelle giuste condizioni, dovrete guardare la vostra mazza fatat di carne, se dopo esservi allontanati dal fuoco si congela e cade, allora avrete compiuto l'impresa.

A questo punto dovrete avviare semplicemente il processo di ricostruzione della lastra di carne dalla costruzione automatica, ma senza costruirla effettivamente e mantenendola sospesa all'interno del cerchio viola. Dopo un secondo o due tutta la carne si congelerà e cadrà a terra, e a 40 rupie al pezzo, più velocemente riuscirete a fare questo processo, più soldi sarete in grado di raccogliere.

Non è un processo niente affatto semplice ma, se avrete la pazienza di completarlo, diventerete ricchi.

A proposito di moltiplicazioni, anche le vendite di Tears of the Kingdom si sono moltiplicate ed hanno surclassato il precedente.

Mentre, per quanto riguarda il film di Illumination dedicato, sono arrivate finalmente delle risposte.