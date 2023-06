Zelda Tears of the Kingdom ora ha triplicato Breath of the Wild

Il successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non dovrebbe essere una sorpresa, ma i numeri che arrivano dal Giappone lasciano comunque sbigottiti.

Il titolo ha dato anche una ulteriore spinta alle vendite di Nintendo Switch, merito probabilmente della console in edizione limitata dedicata proprio al gioco (che trovate su Amazon).

Zelda Tears of the Kingdom ha venduto fin da subito tantissimo, totalizzando un volume di vendite esorbitanti in soli tre giorni sorprendendo un po' tutti.

Il nuovo capitolo della saga per Nintendo Switch è riuscito anche a battere PlayStation 5, ma in terra natia ha fatto molto di più.

Facendo tesoro del grande hype, del successo del suo predecessore e della popolarità crescente di Nintendo Switch, Tears of the Kingdom ha triplicato le vendite di Breath of the Wild.

Lo riporta Games Industry, nella sua analisi periodica delle vendite videoludiche.

Secondo i dati di Famitsu, il titolo Nintendo aveva venduto 1.5 milioni di copie in edizione fisica al 28 maggio. Dominando le classifiche di vendita retail in Giappone nel mese di maggio, di conseguenza.

Tears of the Kingdom ha venduto 1.1 milioni di unità in Giappone in tre giorni, nel primo weekend. Dal confronto con il suo predecessore emerge che Breath of the Wild vendette 346mila copie nel suo terzo fine settimana di marzo 2017.

In tutto questo, Tears of the Kingdom ha anche dominato pesantemente sugli altri esponenti della classifica in quel weekend, surclassando Mario Kart 8 Deluxe con le sue 47mila copie e Hogwarts Legacy in versione PS4 e le sue 43mila copie.

È anche interessante notare che Tears of the Kingdom ha contribuito a far crescere, e rinnovare, l'interesse verso Breath of the Wild, che ha visto a sua volta un incremento di vendite.