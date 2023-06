The Legend of Zelda, il film si farà? Producer del film di Mario risponde ai rumor

Super Mario Bros the Movie è stato un lungometraggio di grandissimo successo, e per questo Nintendo potrebbe aprire la strada ad altre sue proprietà intellettuali... come The Legend of Zelda.

Il cui ultimo capitolo, quel Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) che ha venduto tantissimo, ha anche dato una nuova e mai vista popolarità alla serie di The Legend of Zelda.

Advertisement

Per capire di quali numeri parliamo, proprio di recente è emerso che Tears of the Kingdom ha triplicato le vendite di Breath of the Wild.

E se Aonuma, producer di The Legend of Zelda, si è rivelato interessato all'idea di un film sulle avventure di Link, in questi giorni i rumor si sono intensificati ulteriormente.

Visto che la proposta è effettivamente interessante e, prima o poi, è inevitabile che Nintendo porterà The Legend of Zelda fuori dai videogiochi, c'è bisogno di una risposta in questo senso.

Ce la fornisce proprio il producer del film di Super Mario che, tramite Gamespot, mette un punto ai rumor.

Chris Meledandri, CEO e fondatore di Illumination che ha lavorato a Super Mario Bros the Movie, non ha idea del motivo per cui sia nata la voce dell'esistenza dell'idea di un film di The Legend of Zelda:

«Voglio dire, posso capire come le persone sopportino ogni genere di cose perché, ovviamente, abbiamo avuto una grande esperienza lavorando insieme. Il mio rapporto con Nintendo ora include l'essere nel loro consiglio di amministrazione, quindi capisco come le persone possano supporre queste cose.»

Al momento non c'è quindi nessuna base per cui possiamo aspettarci un film di Zelda presto al cinema. Anche se mai dire mai.

Perché il film di Super Mario è entrato rapidamente nella top 20 dei film del cinema di tutti i tempi, a dimostrazione che i franchise della Grande N funzionano. Una pellicola che potrebbe essere l'inizio di una trilogia, per altro.