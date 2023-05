Zelda Tears of the Kingdom, i giocatori hanno iniziato a torturare i Korogu

I Korogu sono degli esserini docili e carini, ma non per tutti i giocatori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che hanno iniziato a seviziarli.

I dispensatori di semi sono tornati anche nel nuovo capolavoro per Switch, che trovate su Amazon, e con essa anche la relativa quest di raccolta.

Una delle cose più controverse delle traversate per Hyrule, nel mondo così vasto e aperto che tornerà senz'altro anche nei prossimi episodi.

L'odio per i Korogu non hanno impedito comunque a Tears of the Kingdom di rappresentare un vero trionfo, in ogni caso.

E ora i giocatori si stanno sfogando, sfruttando le nuove abilità di Link per torturare le creaturine in ogni modo.

Come riporta Dualshockers, infatti, la creatività dei giocatori si sta riversando anche nella sua accezione più violenta.

L'Ultramano e i congegni Zonau permettono di creare gli strumenti di tortura più impensabili, che i giocatori stanno facendo per rovinare la vita dei poveri Korogu e dei loro zaini.

Sono nate addirittura delle tendenze per questo tipo specifico di creazioni, chiamate "Crucifixation" e "Rocket Ejection".

Come è facile intuire, nel primo caso i Korogu vengono letteralmente crocifissi, mentre nel secondo vengono attaccati a dei razzi e fatti volare ovunque.

Ecco qui alcuni casi:

C'è anche chi ha reso questo movimento di violenza sui Korogu ufficiale, con tanto di loghi ufficiali e gruppi in cui sperimentare con le piccole creaturine e le modalità sandbox del gioco.

