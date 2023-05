Zelda, il prossimo capitolo sarà open world? Arriva una risposta

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uscito da pochi giorni, ma a quanto pare è già tempo di parlare del suo successore.

Del resto, se avete avuto modo di leggere la nostra recensione pubblicata nelle scorse ore, saprete già benissimo il perché.

In un'intervista a Game Informer (via Eurogamer), Eiji Aonuma, produttore della serie Zelda, ha dichiarato che lo stile di gioco open world di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, rappresenta un nuovo tipo di format per il futuro della serie.

Aonuma si è detto d'accordo sul fatto che Ocarina of Time abbia creato un format, ma che alla fine sia stato restrittivo per i designer, mentre Breath of the Wild ha offerto un nuovo tipo di gioco tutti gli effetti.

«Con Ocarina of Time, credo sia corretto dire che ha creato una sorta di format per una serie di titoli del franchise che sono venuti dopo. Ma in un certo senso è stato un po' limitante per noi. Sebbene il nostro obiettivo sia sempre quello di dare al giocatore un certo tipo di libertà, c'erano alcune cose che il format non consentiva per dare libertà alle persone», ha spiegato Aonuma.

E ancora: «Naturalmente la serie ha continuato a evolversi dopo Ocarina of Time, ma credo sia giusto dire che ora che siamo arrivati a Breath of the Wild e al nuovo tipo di gioco più aperto e di libertà che esso consente. Sì, credo sia corretto dire che ha creato un nuovo tipo di format per la serie da cui procedere».

Aonuma ha anche commentato il design degli enigmi e la varietà di soluzioni a disposizione dei giocatori, sottolineando che è "giusto" barare.

«Se si pensa alle persone... barare è divertente! Gli piace! Trovare una scorciatoia è piacevole. Le persone cercano un modo semplice per fare qualcosa se possono evitare di faticare. Volevamo assicurarci che questo aspetto rimanesse nel gioco», ha dichiarato.

«Se pensiamo ai giochi del passato a cui abbiamo lavorato, in cui c'era un enigma da risolvere e una sola risposta, questo è un po' un modo vecchio di sviluppare i giochi. Ora sono felice che siamo arrivati a questo metodo in cui diamo alle persone molte opzioni e ci sono molte risposte a un singolo problema, e tutte possono essere potenzialmente corrette. Sono felice che siamo arrivati a questo tipo di stile di sviluppo», ha detto.

