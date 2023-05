Zelda Tears of the Kingdom è già un trionfo: battuto il record di Hogwarts Legacy (e Breath of the Wild)

Si è concluso ufficialmente il primo weekend di lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: la nuova settimana ha portato con sé anche i primi risultati di vendita, che ci confermano come l'ultima avventura di Link si è già rivelata un grande trionfo per Nintendo.

Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) era infatti uno dei videogiochi più attesi di tutto il 2023, non solo dai fan della saga ma dalla community videoludica in generale: un'attesa ampiamente dimostrata anche dai risultati di vendita, che sono riusciti a battere perfino il precedente miglior gioco dell'anno.

GamesIndustry.biz riporta infatti i primi risultati di vendita del titolo, come di consueto arrivati prendendo in analisi il mercato fisico del Regno Unito: ebbene, pare proprio che il nuovo capitolo di The Legend of Zelda si sia già rivelato il più grande lancio videoludico di tutto il 2023.

Il weekend di lancio di Zelda Tears of the Kingdom ha infatti battuto le vendite iniziali di Hogwarts Legacy di oltre il 50%: un risultato semplicemente impressionante, soprattutto considerando l'importanza del franchise legato al Wizarding World e Harry Potter nel Regno Unito.

Si tratta anche del miglior lancio di sempre per un capitolo della serie, arrivato a battere proprio il record che era stato stabilito da Breath of the Wild di 2.7 volte.

Il report ci segnala anche come sia bastato unicamente il lancio per rendere Tears of the Kingdom l'ottavo capitolo più venduto di sempre nel Regno Unito, con incassi che sono inevitabilmente destinati a salire nel corso delle settimane.

Vale ovviamente la pena di ricordare che i dati presi in analisi riguardano unicamente le vendite fisiche e che, al momento, non sono disponibili indicazioni precise per le vendite digitali, ma il report non fa altro che confermare come Zelda Tears of the Kingdom pare destinato a restare nella storia dei videogiochi.

Insomma, nonostante alcuni presunti problemi tecnici — che comunque non sembrano essere affatto un limite per i fan di Pokémon — il sequel di Breath of the Wild si è già rivelato un successo.

Se volete tuffarvi anche voi in questa avventura — o se avete semplicemente bisogno di una mano — non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra guida in aggiornamento.