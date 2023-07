Zelda Tears of the Kingdom è bello, ma per Game Boy Color è bellissimo

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da diverse settimane, sebbene i fan non abbiano smesso di omaggiarlo.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è infatti uno dei giochi più acclamati degli ultimi mesi.

Advertisement

Del resto, il successo ottenuto da Tears of the Kingdom ha permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche.

Ora, dopo che di recente un appassionato ha deciso di omaggiare Tears of the Kingdom realizzando un GameCube a tema da affiancare alla Switch OLED, un altro fan è andato ancora oltre.

Come riportato anche da GameRant, infatti, un talentuoso fan di Zelda ha creato un concept originale per una versione Game Boy Color di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il bravissimo Ncxaesthetic ha di recente creato un concept originale di come sarebbe stato Zelda sulla piccola console portatile Nintendo.

L'artista ha progettato diverse schermate mock-up di ambienti di Tears of the Kingdom ispirandosi a Zelda Link's Awakening DX, il primo titolo della serie progettato per Game Boy Color.

Il primo mock-up raffigura una schermata del titolo con una versione in pixel della key art ufficiale di Zelda Tears of the Kingdom, mentre i disegni successivi mostrano Link che attraversa la Great Sky Island e altre aree di Hyrule da una prospettiva 2D dall'alto.

Chissà se un giorno qualcuno realizzerà per davvero una versione giocabile di Zelda TOTK in versione retrò, magari rilasciandola in forma gratuita.

Nel frattempo, ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom si è recentemente aggiornato alla versione 1.1.2: la nuova patch risolve il glitch della duplicazione, particolarmente apprezzato dai giocatori.

Ma non solo: c'è chi ha creato in Zelda Tears of the Kingdom gli iconici Metal Gear REX e lo Shagohod della saga stealth targata Konami.