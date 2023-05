Il trionfo di Zelda Tears of the Kingdom fa volare (di nuovo) anche Breath of the Wild

L'incredibile successo ottenuto da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha riacceso notevolmente l'entusiasmo dei fan, al punto che anche Breath of the Wild è tornato al centro dell'attenzione dei mercati.

Tears of the Kingdom si è infatti rivelato uno dei migliori giochi di tutto il 2023, conquistando i consensi di critica e pubblico (lo trovate su Amazon), riuscendo a perfezionare e migliorare quanto di buono aveva già fatto il suo predecessore su Switch.

E proprio il grande successo della nuova avventura ambientata a Hyrule deve aver spinto molti fan a riscoprire l'esclusiva day-one su Switch: il giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz segnala infatti che Breath of the Wild è rimasto costantemente nella top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito fin dal lancio di Zelda Tears of the Kingdom.

Un successo che non sarebbe però affatto esclusivo del Regno Unito: come riportato da ComicBook, i dati sono confermati anche per le edizioni digitali in vendita su eShop, dove sul territorio americano risulta addirittura in terza posizione, dietro appunto a Tears of the Kingdom e Mario Kart 8 Deluxe.

Per quanto riguarda invece la classifica italiana digitale, possiamo confermarvi che — nel momento in cui scriviamo questo articolo — Breath of the Wild risulta in top 20 al 18esimo posto, confermando comunque che c'è ancora tanto interesse per la prima avventura open world ambientata nel regno di Hyrule.

Sarà anche un modo magari per riscoprire le bombe a comando remoto: una delle feature più apprezzate di Breath of the Wild che, sfortunatamente, è stata rimossa da Zelda Tears of the Kingdom, con non poco dispiacere dei fan.

Gli utenti che sceglieranno di portare totalmente a termine la prima avventura e tutti i suoi DLC, prima di buttarsi sul suo sequel, avranno inoltre una sorpresa che li attende nell'ultima esclusiva.

Nel frattempo, ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom si è recentemente aggiornato alla versione 1.1.2: la nuova patch risolve il glitch della duplicazione, particolarmente apprezzato dai giocatori.