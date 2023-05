Zelda incontra Metal Gear Solid, e il risultato è perfetto

In un gesto che sembra commemorare il recente annuncio del remake di Metal Gear Solid 3, dei fan di Zelda Tears of the Kingdom hanno deciso di ricreare l'iconico Metal Gear REX - e non solo - utilizzando i componenti Zonai a loro disposizione.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è infatti uno dei grandi titoli del 2023, tanto che i giocatori hanno già avuto modo di dare sfogo alla loro fantasia.

Pochi giorni fa, infatti, qualcuno ha già dato vita a quella che può essere definita l'arma attualmente più potente mai creata nel gioco.

Ora, come riportato anche da DualShockers, c'è chi ha creato da zero il carro armato bipede con armamento nucleare della saga targata Konami, e non solo (qui il tweet).

Il Metal Gear svolge un ruolo fondamentale in tutte le iterazioni della serie ed è probabilmente l'elemento più iconico del franchise.

Sorprende quindi vedere come il fan lo abbia ricreato quasi in ogni minimo dettaglio.

Ma non solo: grazie all'abilità Ultramano è stato creato anche un altro sistema balistico che assomiglia molto allo Shagohod di Metal Gear Solid 3 o alla sua controparte reale, l'HIMARS (qui il risultato).

A differenza del Metal Gear REX, lo Shagohod aveva una mobilità limitata e mancava del caratteristico design bipede. Insomma, davvero niente male.

Parlando del gioco nella sua interezza, ricordiamo che Tears of the Kingdom ha infatti venduto addirittura 10 milioni di copie in soli 3 giorni, che poco non è

Nella nostra recensione pubblicata solo alcuni giorni fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato perché si parla di un gioco quasi perfetto, praticamente sotto tutti i punti di vista.

Infine, se non siete ancora partiti alla volta di Hyrule in compagnia di Link e state per farlo, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco.