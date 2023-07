Il GameCube a tema Zelda: Tears of the Kingdom è anche più bello di Switch OLED

Ad accompagnare il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom c'è stato, come ricorderete, anche quella di una speciale Nintendo Switch OLED a tema (la trovate su Amazon), con una livrea interamente dedicata – sia per la console che per la sua dock – all'epica avventura di Link e Zelda.

Ma cosa accadrebbe se si provasse ad applicare quello stesso schema di colori anche a un glorioso Nintendo GameCube? È la domanda che deve essersi posto TheJinxx, un artista e fan della saga che ha deciso di provare a vedere se il connubio GameCube + Tears of the Kingdom potesse dare delle soddisfazioni. E, ma il parere qua è soggettivo, noi diremmo di sì.

Advertisement

Su Reddit, TheJinxx ha condiviso le immagini frutto del suo lavoro: procuratosi un GameCube, ha infatti deciso di grattare via il colore già presente per dargli una livrea bianca perlata come quella della dock di Switch OLED.

Poi, ha provveduto a realizzare i dettagli dorati – anche qui, proprio come quelli della dock – che richiamano le texture e i pattern che nel gioco fanno riferimento al misterioso braccio di cui è dotato Link.

Lo stesso è stato fatto anche per il controller, ora totalmente bianco, con stick analogici perlati e pulsanti invece impreziositi con la finitura dorata. Il risultato finale, soprattutto affiancato a Switch OLED, come lo vedete in una delle immagini su Reddit, è davvero pregevole e curato fin nei minimi dettagli.

Tuttavia, l'artista stesso lo definisci «ben lungi dall'essere perfetto»: sarà curioso, allora, vedere se in futuro proverà a crearne altri che meglio rispecchino la sua idea di perfezione.

In queste ore, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha fatto parlare molto di sé per l'arrivo di un nuovo aggiornamento e il suo immancabile rapporto con la risoluzione di alcuni glitch che erano stati rilevati.

Anche GameCube è stato sotto i riflettori, anche se non per motivi troppo lieti: Nintendo, infatti, per ora ha confermato di non avere piani per portare i suoi giochi all'interno delle librerie di classici di Nintendo Switch Online.