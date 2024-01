Zelda il film: il primo aggiornamento arriva da... Sony

Il film di The Legend of Zelda sta ormai muovendo i suoi piccoli primi passi, dopo il clamoroso annuncio arrivato verso la fine dello scorso anno, anche se è ancora molto presto per vederlo in azione.

Al momento non abbiamo ancora molti dettagli su questa ambiziosa produzione, ma sappiamo che sarà un film live-action realizzato tramite una partnership tra Nintendo e Sony Pictures Entertainment: un'alleanza decisamente curiosa e che probabilmente molti fan non si sarebbero mai immaginati.

E qualora ve lo foste dimenticato, ci ha pensato la stessa Sony a ricordare la produzione in arrivo del film di Zelda: durante il CES 2024 c'è stato infatti spazio anche per un piccolo aggiornamento sul live-action, anche se purtroppo continuiamo a non saperne ancora granché.

Come riportato da TweakTown, Kenichiro Yoshida ha avuto modo di parlare di diverse serie e film in lavorazione basati sulle IP PlayStation, alcuni dei quali sono stati mostrati per la prima volta proprio durante l'evento.

Ma ha anche ricordato che Sony Pictures sta lavorando sul live-action di The Legend of Zelda, confermando che sarà un adattamento che dovrebbe soddisfare pienamente i desideri dei fan: sarà infatti «una storia fantastica di avventure e scoperte».

Curiosamente, il pubblico ha applaudito fragorosamente non appena è stata citata la collaborazione con Nintendo, chiaro segnale di come questa partnership sia vista decisamente come qualcosa di vicino a un evento storico.

Al momento non è stato svelato se la storia sarà ispirata a Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) e a Breath of the Wild, a un gioco precedente oppure se sarà una storia totalmente originale, ma sappiamo che la regia dovrebbe essere stata affidata a Wes Ball, che ha già anticipato di voler realizzare qualcosa di simile a un «Miyazaki in live-action».

Da Nintendo non è invece ancora arrivato alcun ulteriore aggiornamento ufficiale, ma Miyamoto ha già garantito di volergli dedicare la stessa attenzione dedicata ai videogiochi.