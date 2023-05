Zelda Tears of the Kingdom, il glitch per gli oggetti infiniti è tornato: ecco come funziona

Nonostante Nintendo abbia cercato di correre ai ripari con l'ultimo aggiornamento, gli appassionati hanno già trovato un nuovo trucco per clonare all'infinito tutti gli oggetti su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il glitch della clonazione era particolarmente popolare, in quanto consentiva di accedere in ogni momento a tutti gli oggetti più rari, rendendo molto più semplice l'avventura nell'ultima esclusiva (la trovate su Amazon).

Come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, il precedente metodo non funziona più, dunque si è rivelato necessario scoprire un nuovo trucco in grado di funzionare anche con l'aggiornamento 1.1.2 del titolo.

A segnalare il nuovo glitch della duplicazione è stato lo YouTuber Kibbles Gaming (via Kotaku): il trucco è particolarmente semplice e può essere eseguito in pochi semplici step, che vi descriveremo di seguito.

Salvate la partita Scegliete l'oggetto da duplicare e fondetelo con un'arma Fate in modo che Link si prepari a lanciarla via Mentre la sta impugnando, premete il pulsante - per aprire la mappa Scorrete fino ad arrivare ai ricordi Sceglietene uno da guardare Premete X e + per saltarlo Ripetete la procedura per altri 3 ricordi Premete il pulsante + per tornare al menù di salvataggio Caricate l'ultimo file di salvataggio

Se avrete eseguito correttamente tutti gli step, troverete l'arma direttamente ai vostri piedi ma anche nel vostro inventario: la duplicazione avrà dunque avuto successo.

Spiegando come sia possibile in poche parole, ogni ricordo è in grado di far avanzare il gioco di un frame: facendolo avanzare di 4 frame con lo stesso numero di ricordi, saremo in grado di ingannare Zelda Tears of the Kingdom, arrivando al numero necessario per fare in modo che Link getti la sua arma.

Tuttavia, ricaricando il salvataggio senza essere effettivamente rientrati in partita, l'arma gettata sarà "trasportata" anche nel precedente file: un glitch davvero bizzarro ma che può rivelarsi davvero utile per i giocatori, orfani del precedente trucco.

Ovviamente, se intenderete utilizzare questo glitch, vi invitiamo a prestare la massima attenzione e di farlo solo a vostro rischio e pericolo.

Ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom ha già ottenuto risultati di vendita incredibili, entusiasmando così tanto i fan da aver perfino riacceso l'interesse per Breath of the Wild, facendolo volare nelle classifiche.

L'esclusiva Nintendo era infatti particolarmente attesa dalla community, ma anche da alcuni furbetti che erano riusciti a rubare copie prima del day-one: una storia che si è conclusa in modo imbarazzante per i ladruncoli, dato che è stata la loro madre a farli scoprire.