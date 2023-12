Zelda Tears of the Kingdom avrà un sequel? Arriva la risposta

Zelda Tears of the Kingdom è ormai disponibile da diversi mesi, sebbene a quanto pare la saga iniziata con Breath of the Wild potrebbe essere finita qui.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) potrebbe infatti non essere la "fine" della Hyrule che abbiamo imparato ad amare negli anni.

Questo, nonostante il successo ottenuto da Tears of the Kingdom abbia permesso anche al precedente Breath of the Wild di svettare nuovamente nelle classifiche.

Ora, dopo che di recente si è tornati a parlare di nuovi remake o remaster dedicati al franchise, sono in molti a sperare in un "terzo capitolo" della serie.

Come riportato da Destructoid, Eiji Aonuma, che è stato producer del franchise di The Legend of Zelda per oltre tre decenni, ha recentemente spiegato in un'intervista a Game Informer che non è in programma un trequel, soprattutto perché Tears è già "l'apoteosi" di questa particolare sottoserie.

«[...] Come ho già detto in precedenza, con Tears of the Kingdom stavamo cercando di costruire sopra il mondo che abbiamo creato con Breath of the Wild e di esaurire davvero le possibilità di ciò che potevamo inserire in quel mondo», ha spiegato Aonuma.

«Penso che sia - per usare un termine un po' particolare - un'apoteosi, o la forma finale di quella versione di The Legend of Zelda. A questo proposito, non credo che faremo un sequel diretto di un mondo come quello che abbiamo creato».

Nonostante un po' di rammarico, questa potrebbe essere la migliore decisione creativa che Nintendo avrebbe potuto prendere per The Legend of Zelda in questo particolare momento.

Del resto, a poche ore dalla sua uscita e nella giornata delle recensioni, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha trionfato su OpenCritic, quindi la serie è di certo ancora molto amata.

Vero anche che i fan inganneranno l'attesa col film ufficiale in live-action, in uscita prossimamente.