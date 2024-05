Zelda, la Principessa potrebbe essere la protagonista del prossimo episodio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom sono stati due ottimi giochi per Nintendo Switch.

Mentre attendiamo di avere un qualche tipo di conferma sulla prossima console della casa di Kyoto (trovate il primo modello su Amazon), è tempo di parlare del prossimo capitolo della serie.

Il team di The Legend of Zelda sta già pensando a come lavorare al prossimo episodio del franchise.

Ora, però, come riportato anche da MNN, il leaker che ha fatto trapelare correttamente Metroid Prime Remastered e Mario vs. Donkey Kong per Switch, ha lasciato intendere che i fan devono aspettarsi un nuovo gioco di The Legend of Zelda con la Principessa Zelda come protagonista.

«Tears of the kingdom aveva un grande design di Zelda. Penso che siamo in grave ritardo per un gioco in cui Zelda è il personaggio principale. Mi sembra che un'avventura di Hyrule come questa sia qualcosa che i fan vogliono, è il momento giusto», scrive il leaker.

Tutte le lettere maiuscole del post sul social network X scrivono “Questo è un indizio”.

I fan desiderano da tempo un gioco con la Principessa Zelda giocabile, e finalmente ciò potrebbe accadere.

Purtroppo al momento si tratta si di una voce di corridoio, quindi al momento prendetela con le pinze. Sicuramente, anche secondo noi i tempi sono più che maturi per un episodio della saga con la vera protagonista che dà nome alla serie da generazioni.

Nell'attesa dell'annuncio di Nintendo Switch 2 e del prossimo episodio della saga, The Legend of Zelda diventerà anche un film (forse anche prima del prossimo capitolo della serie videoludica), e arrivano già le prime candidature per i ruoli più importanti.

Nel frattempo, di recente Game Informer ha tenuto un sondaggio per far decidere ai suoi lettori qual è stato il videogioco migliore di sempre: ha vinto Zelda Ocarina of Time.