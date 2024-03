200mila persone hanno scelto il gioco migliore di sempre, ed è uno Zelda

Di veri capolavori ce ne sono eccome, ma ora Game Informer ha tenuto un sondaggio per far decidere ai suoi lettori qual è stato il videogioco migliore di sempre.

Considerando la presenza di big come The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemption 2 e The Last of Us (che trovate su Amazon), la sfida non era affatto facile.

Advertisement

A quanto pare, però, è stato The Legend of Zelda: Ocarina of Time a battere tutti i suoi "rivali".

Il classico per Nintendo 64 è infatti stato ritenuto il videogioco migliore di sempre da ben 200mila giocatori, un numero abbastanza consistente per un sondaggio del genere, impostato dalla redazione di GI come fosse un vero e proprio torneo.

Al secondo posto troviamo invece The Elder Scrolls V: Skyrim, mentre la terza posizione è tutta per Red Dead Redemption 2, che ha perso in semifinale proprio con Zelda.

La vittoria di Ocarina non sorprende più di tanto: il gioco ha infatti introdotto innovazioni significative, come la prospettiva in terza persona, il concetto di un open world in tre dimensioni e un sistema di controllo intuitivo, tutte cose mai viste ai tempi (parliamo infatti del lontano 1998).

La trama coinvolgente e il design del mondo di gioco hanno stabilito nuovi standard, tanto che l'eredità di Ocarina of Time è evidente nei giochi moderni, così come nel recente Tears of the Kingdom, il cui successo è un dato di fatto.

Insomma, Ocarina of Time è un titolo che, ancora oggi, viaggia saldo in prima posizione nei videogiochi migliori di sempre, con un punteggio di Metacritic di 99 che nessuno è riuscito a superare in tutti questi anni.

Non dimentichiamoci neppure che la saga arriverà presto al cinema: Wes Ball, che si occuperà della regia del film di The Legend of Zelda, ha infatti di recente rivelato la "fantastica idea" che sta alla base del progetto.