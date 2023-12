The Legend of Zelda, Aonuma pensa al prossimo episodio su Switch 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom hanno rappresentato una doppietta incredibile per Nintendo Switch e, mentre attendiamo di avere un qualche tipo di conferma sulla prossima console della casa di Kyoto, Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi hanno raccontato come sarà lavorare al prossimo episodio della saga su una eventuale Switch 2.

La console con cui Nintendo affronterà la prossima generazione è ancora un mistero, sebbene sempre più fonti abbiano confermato di averla provata a porte chiuse e ci sarebbe addirittura una data di reveal provvisoria, ma ovviamente i team interni stanno già pensando a come affrontare il lavoro nei prossimi anni.

Per altro la stessa azienda ha anticipato che, con le prossime console, vuole affrontare il tema del passaggio generazionale in modo del tutto diverso. Qualunque cosa questa affermazione significhi, il team di The Legend of Zelda sta già pensando a come lavorare al prossimo episodio del franchise.

Aonuma e Fujibayashi lo hanno raccontato in una recente intervista di Polygon in cui, tra i tanti temi, si è affrontato anche lo spirito che guiderà il team di sviluppo nel futuro della saga di Link e Zelda.

Eiji Aonuma, dall'alto del suo aver vissuto più volte i passaggi generazionali di Nintendo, ha dichiarato:

«Quando accade qualcosa del genere, non vediamo l’ora di chiederci: cosa possiamo fare di nuovo? Cosa saremo in grado di fare? Che tipo di nuovi temi potremo esplorare? E quindi penso che, piuttosto che concentrarci sul passato, quando passiamo da una console all'altra, sia più che una sensazione di dire addio. È una sensazione di eccitazione. Si tratta di quali saranno le nuove cose che saremo in grado di fare.»

Hidemaro Fujibayashi, director di The Legend of Zelda: Skyward Sword che negli ultimi anni è stato sempre più presente nella cabina di regia dei progetti relativi al franchise, si ritrova a riflettere sulle sensazioni che gli trasmettono il futuro:

«Come produttore coinvolto nella serie da molto tempo, penso che sia una sorta di miracolo che questo franchise su cui ho lavorato sia continuato per tutti questi anni. Ma non è solo per merito mio, ma piuttosto epr il fatto di essere circondato da un team di persone di grande talento. [...] Non so cosa riserva esattamente il futuro, ma sono entusiasta dei cambiamenti che saremo in grado di realizzare insieme. E quindi non vedo l’ora di continuare questo processo di lavoro con il team, e sono sicuro che continuerà.»

Nell'attesa dell'annuncio di Nintendo Switch 2 e del prossimo episodio della saga, The Legend of Zelda diventerà anche un film (forse anche prima), e arrivano già le prime candidature per i ruoli più importanti.

