Zelda, il director parla della crescita della Principessa

L'annuncio del film di Zelda è ancora fresco, ma ora è il momento di tornare a parlare della serie di videogiochi.

Dopo il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, la saga è infatti tornata sulla cresta dell'onda.

Advertisement

Del resto, la conferma dei lavori sul film è stata accolta bene, cosa per nulla scontata.

Ora, come riportato anche da Destructoid, il director Hidemaro Fujibayashi ha recentemente parlato di The Legend of Zelda con la redazione di Nintendo Dream.

Fujibayashi si è soffermato sulla crescita della principessa Zelda nel corso del franchise, in particolare in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Come spiega il director, Breath of the Wild è «la lotta per non sentirsi inutile a causa dell'incapacità di soddisfare le aspettative che gli altri avevano su di lei, ma alla fine trova la sua strada e matura».

In Tears of the Kingdom, invece, la narrazione divisa tra Link e Zelda è stratificata. La principessa è cresciuta rispetto all'ultimo gioco e ora che ha superato i suoi problemi, «ha iniziato a chiedersi cosa può fare per le persone che attualmente vivono nella terra di Hyrule».

La maggiore attenzione che TotK dà alla principessa offre più possibilità di dare corpo alla sua personalità. Anche dal punto vista estetico - come ad esempio i suoi capelli corti - hanno lasciato un'ottima impressione sui fan, sia nel bene che nel male.

Fujibayashi rivela che si tratta di una scelta intenzionale, in quanto vuole dimostrare che la principessa «ha partecipato attivamente al ripristino dei mezzi di sussistenza delle persone e ad altre forme di aiuto umanitario».

Nel corso degli anni, abbiamo visto la regnante di Hyrule in forme diverse, ma Fujibayashi sostiene che l'attuale Zelda «potrebbe essere una delle principesse più potenti della storia». A riprova di ciò, sottolinea come sia in grado di affrontare Ganondorf senza perdere il controllo dei suoi poteri.

Ricordiamo che il film di Zelda è prodotto da Nintendo e Arad Productions, con il regista della trilogia di Maze Runner Wes Ball alla regia. Del resto, l'attrice che ha interpretato Zelda in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom è pronta a riprenderne il ruolo per il film in live-action.

Proprio il regista del nuovo film di The Legend of Zelda ha reso noto di avere in mente un adattamento live-action del videogioco da un bel po' di tempo.

Ma non solo: una nuova indiscrezione sostiene che Nintendo stia lavorando a un secondo film legato a The Legend of Zelda, questa volta animato.