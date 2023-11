Zelda, potrebbe arrivare anche il film animato

L'annuncio del film di Zelda è stato accolto bene dai fan, nonostante ora si stia parlando anche di un secondo progetto, più in particolare un lungometraggio animato.

Il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, ha infatti permesso l'ok alla produzione di una pellicola dedicata alle avventure di Link.

L'annuncio è stato accolto con parecchio entusiasmo dai fan, nonostante ora si stia già guardando a un secondo progetto.

Come riportato anche da ComicBook, una nuova indiscrezione sostiene che Nintendo stia lavorando a un secondo film legato a The Legend of Zelda, questa volta animato.

Un rumor sostiene infatti che Nintendo voglia collaborare di nuovo con Universal e Illumination (con cui ha lavorato per Super Mario Bros. - Il Film) per un nuovo progetto associato a Zelda.

Secondo l'insider di nome Zippo, che in passato ha preso in pieno una serie di scoop legati a Nintendo, un film d'animazione su Zelda è nelle primissime fasi di sviluppo.

Ancora una volta, Nintendo starebbe collaborando con Illumination per la realizzazione del film, che sarà diretto dal produttore di lunga data Eiji Aonuma e da Christopher Meledandri di Illumination.

Per quanto riguarda l'aspetto del film, si parla di "animazione 3D completa" simile a quella vista nel recente film di Super Mario Bros.. Non ci resta quindi che sperare in una conferma ufficiale quanto prima.

Parlando invece del live-action, il progetto è sviluppato in collaborazione con Nintendo e sarà diretto dal regista di The Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Ball. Proprio il regista del nuovo film di The Legend of Zelda aveva in mente un adattamento live-action del videogioco da un bel po' di tempo.

Ricordiamo anche che alcuni fan hanno condiviso scelte davvero ispirate per il cast del film, sia per il leggendario eroe Link che per la principessa Zelda e Ganondorf.