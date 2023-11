Zelda, abbiamo già una candidata per il film live-action

L'annuncio del film di Zelda ha sicuramente lasciato piuttosto convinti i fan, sebbene ora c'è già chi si è candidato per prendere parte al progetto.

Dopo il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, una pellicola dedicata alle avventure di Link è ciò che i fan chiedono da anni.

Advertisement

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo, nonostante ora si stia già pensando agli attori che saliranno a bordo.

Ora, dopo il fantacasting di alcuni appassionati, l'attrice che ha interpretato la Principessa Zelda in Zelda: Breath of the Wild, Age of Calamity e Tears of the Kingdom è pronta al 100% a riprenderne il ruolo per il film in live-action.

GamesRadar ha avuto la possibilità di chiacchierare con Patricia Summersett, la quale ha espresso il suo desiderio a candidarsi per la parte di Zelda nell'adattamento cinematografico.

«Certo che lo farò», ha risposto senza esitazione l'attrice. «Mi piacerebbe interpretare Zelda ancora e ancora».

Dato che Nintendo ha recentemente rivelato che Tears of the Kingdom non avrà un DLC, la Summersett ha anche confermato il suo desiderio di interpretare il ruolo nei futuri giochi di Zelda.

«Sono abbastanza legata alla fanbase ora», ha detto. «Sono passati sette anni, quindi questa è la mia vita. Sono stati tre giochi e potrei sempre farne altri. Amo questa parte della mia vita e la comunità. Non è detto che non lo faccia presto. È una gioia assoluta».

Il film di Zelda è prodotto da Nintendo e Arad Productions, con il regista della trilogia di Maze Runner Wes Ball alla regia. Nintendo e Sony stanno collaborando per co-finanziare il progetto.

Proprio il regista del nuovo film di The Legend of Zelda ha reso noto di avere in mente un adattamento live-action del videogioco da un bel po' di tempo.

Ma non solo: una nuova indiscrezione sostiene che Nintendo stia lavorando a un secondo film legato a The Legend of Zelda, questa volta animato.