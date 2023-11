Il regista del film di Zelda voleva realizzarlo da più di 10 anni

Nintendo ha da poco annunciato che svilupperà un film live-action di The Legend of Zelda, prodotto dal grande Shigeru Miyamoto.

Dopo il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, la notizia non ha sorpreso più di tanto.

Sicuramente, l'annuncio è però stato accolto piuttosto bene dai fan, nonostante prima di qualsiasi critica e giudizio è comunque meglio attendere le prime immagini ufficiali.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il regista del nuovo film di The Legend of Zelda, Wes Ball, ha in mente un adattamento live-action del videogioco da un bel po' di tempo, 13 anni per l'esattezza.

«Dato che non potrò mai sperare di avere la possibilità di dirigerlo... il prossimo grande film mo-cap simile ad Avatar dovrebbe essere... THE LEGEND OF ZELDA», ha twittato Ball nel gennaio 2010.

Ball, noto soprattutto per aver diretto la trilogia di Maze Runner, è anche un fan dell'ultimo capitolo di Zelda. «Non ho molto tempo libero in questi giorni, ma ho giocato di nascosto all'ultimo Zelda», ha scritto lo scorso giugno a proposito di Tears of the Kingdom.

«Il gioco è fantastico. Sapevo che sarebbe stato bello, ma finora mi ha sorpreso. Davvero accessibile. Una storia fantastica. E meccaniche di gioco pazzesche».

Il prossimo titolo di Ball è Kingdom of the Planet of the Apes, il quarto capitolo della serie fantascientifica de Il Pianeta delle Scimmie.

Il film di Zelda è stato annunciato ufficialmente ieri (7 novembre), ma le voci di un adattamento sono circolate per un po' di tempo dopo il successo dell'ultimo film di Nintendo per il grande schermo, Super Mario Bros. Il Film.

Queste voci erano state in parte smentite, ma evidentemente c'era molto di più di quanto i dirigenti dello studio volessero far credere.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Il Film ha superato anche gli incassi di Detective Pikachu e Warcraft, diventando il miglior lungometraggio ispirato ai videogiochi.



Ma non solo: la nuova top 10 dei bestseller di Nintendo Switch certifica ancora una volta il trionfo di Zelda: Tears of the Kingdom, ragion per cui un film ispirato alla serie era più che scontato.