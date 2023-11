Xbox sta vendendo big a soli 5 centesimi, ma non per tutti

Alcuni giocatori con una console Xbox si sono ritrovati di fronte a una graditissima sorpresa: lo store di casa Microsoft sta infatti praticamente regalando alcuni imperdibili giochi pubblicati da SEGA, dato che stanno venendo proposti a un prezzo stracciato.

Non si tratta di una vera e propria svendita, come quella che vi abbiamo segnalato questa settimana, ma di una sorprendente riduzione di prezzo per il mercato cileno, con estrema probabilità frutto di un errore.

Come segnalato su X (ex Twitter) dal sempre beninformato Wario64, questa versione regionale dello store per Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S sta infatti proponendo Yakuza Like a Dragon per 52 pesos. Che corrispondono a 5 centesimi di euro.

E come se non bastasse, una promozione simile è stata lanciata anche per l'edizione Digital Deluxe di Soul Hackers 2, questa volta proposta a 60 pesos (6 centesimi di euro).

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, i folli prezzi proposti per questi due giochi sono ancora disponibili: ma com'è stato possibile un affare del genere?

Come anticipavamo in apertura, si è trattato con molta probabilità di un errore di battitura, non è chiaro se da parte di Xbox Store o della stessa SEGA: mancano infatti i tre zeri finali dopo la cifra iniziale, che avrebbero portato il prezzo sulla stessa linea delle altre versioni regionali.

Se stavate già pregustando la possibilità di acquistare questi grandi titoli a prezzi letteralmente stracciati, dobbiamo però darvi una brutta notizia: essendo una presunta "offerta" dedicata al solo Cile, non è disponibile per gli utenti italiani.

Anche se doveste infatti modificare la regione della vostra console per accedere allo store cileno, sarebbe comunque necessario utilizzare un metodo di pagamento emesso in quello stesso paese. In caso contrario, la vostra transazione sarà automaticamente annullata.

I giocatori cileni stanno però già approfittando — giustamente, aggiungiamo noi — di questa splendida occasione, anche perché non possiamo sapere se e quando sarà aggiustato nuovamente il prezzo.

Da parte nostra, possiamo solo augurare ai nostri lettori che possano capitare occasioni simili anche sul territorio italiano, prima o poi.

Per il momento, se proprio volete giocarli senza dover spendere cifre esagerate, vi ricordiamo che entrambi i titoli sono disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass, insieme al nuovissimo capitolo di Like a Dragon.

La scorsa settimana è stata comunque particolarmente memorabile in casa Microsoft: Xbox è riuscita a battere di PS5 in Giappone, mercato storicamente impegnativo per la piattaforma.