Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di novembre 2023

Xbox Game Pass si prepara ad altre novità, visto che sono apparsi i giochi che arriveranno nelle prime settimane di novembre.

Chi è abbonato al servizio (potete metterci sopra le mani anche voi su Amazon) riceverà infatti un'altra serie di titoli niente male.

Ricordiamo in ogni caso che la seconda ondata di giochi di ottobre si è dimostrata all'altezza delle aspettative.

Ora, come riportato anche sul sito ufficiale di Xbox, ecco i giochi che arriveranno nella prima metà di novembre (in grassetto quelli maggiormente meritevoli di attenzioni).

Thirsty Suitors (Cloud, Console, e PC) – 2 novembre

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre

Dungeons 4 (Cloud, Console, e PC) – 9 novembre

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console, e PC) – 9 novembre

Wild Hearts (Cloud, Console, e PC) EA Play – 9 novembre

Spirittea (Cloud, Console, e PC) – 13 novembre

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) – 14 novembre

Inoltre, Xbox ha ricordato ai suoi giocatori che da oggi, 31 ottobre, sono invece disponibili i seguenti tre titoli:

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console, and PC)

Jusant (Cloud, Console, e PC)

Wartales (Cloud, Console, e PC)

Ricordiamo che i primi giochi di novembre saranno seguiti da una seconda ondata di titoli gratuiti per gli abbonati, i quali verranno resi noti solo successivamente.

Restando in tema Activision Blizzard - fresca di acquisizione negli Xbox Game Studios - ha confermato che i primi titoli Game Pass arriveranno solo nel 2024, visto che anche la stessa Microsoft ha poi ammesso che sarà necessaria un po' di pazienza.

Vedremo se i giochi previsti a novembre daranno una ulteriore spinta a Game Pass, che già con Starfield ha avuto un prevedibile boost.

Infine, per non farci mancare niente, anche durante la festa di Halloween arrivano nuovi sconti settimanali per Xbox Store: scopriamo insieme i migliori giochi in offerta.